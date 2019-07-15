多納黑米祭熱鬧登場 部落盛裝慶豐收

2019-07-15 19:39

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄茂林區多納黑米祭典今天熱鬧登場，部落男女老少盛裝參與傳統慶典，歡欣豐收過節。

高雄茂林區1年有3個重要祭典，包括多納黑米祭（Tabesengane）、萬山勇士祭和茂林祈雨祭，其中，黑米祭有感恩、惜福之意，祈禱部落能夠平安喜悅，今天黑米祭是以展演的方式原始呈現傳統祭典，舉行巫師祈福、敬謝祖靈、勇士出征等儀式，先以百合禮讚、魯凱勇士盾牌舞迎賓，並且誦吟古調、歌舞作樂，迎接部落的大事，以期傳承及保存文化。

下午則有精彩刺激的鋸木、親子拖拉、頂上功夫及抓雞、抓豬等文化技能競賽，部落族人欣喜團聚交流。

高市副市長洪東煒今天也出席盛會與族人同樂，並收下象徵部落定情物的黑米，分享族人的喜悅。他說，市府重視原鄉發展，未來會一步步完善部落基礎建設，改善軟硬體設施，同時強化學童的基本技能，加強部落的競爭能力。

多納部落（kunadawonge）1年中主要有2個重要祭典，其中，塔布斯南黑米祭是感謝神明祖靈庇佑，同時也是解禁種植小米所有的禁忌與規範，歡欣豐收過節，另還有母親思念孩子、尋找部落團結精神、「Seka’ane」日出而作日落而息、勤勞的表徵、收穫時與族人分享的觀念、團結合一等5大涵義。

高市警局原民樂團也在活動中演唱山地歌曲炒熱氣氛，並擺攤宣導反毒新知，防制毒品入侵原民部落。

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