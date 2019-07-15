太保之光「花海節」喊停！ 市民不准

2019-07-15 19:29

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕農曆春節期間舉行的嘉義縣太保花海節，每年都吸引數十萬遊客，已成了太保之光，但活動經費日前被部分民代質疑，讓公所、農會感到很受傷，傳出可能停辦訊息，結果太保新埤有機班日前邀集班員開會時，一致決議要求市公所、農會續辦，不要受有心人影響。

每年春節假期前後，太保市公所丶市農會攜手在台18線高鐵大道旁的25公頃有幾米專區，種植油菜花、波斯菊、百日草，構成美不勝收的七彩花田，「太保市花海節」每年都能吸引逾30萬人次賞花拍照，是嘉義平原地區人氣最旺的景點。

由於日前有民代質疑花海節經費，讓參與農民氣憤不已，怒斥「乾脆停辦！」相關承辦人員也滿腹委屈，考慮是否續辦。

新埤有機班長章居旺指出，因有農民不滿被誣賴、想停辦，因而召集班員開會討論相關事宜，並邀請太保市長黃榮利、農會總幹事黃麗貞與會。

會中農民異口同聲強調花海節是在做公益，因為配合春節賞花，必須延後7至15天插秧，影響到稻穀收成，結果農友為太保市的觀光發展犧牲，卻落得罵名，實在是「很不值」。不過農友認為「花海節」已經是太保之光，更是嘉南平原農曆春節期間的盛事之一，大家都願意忍辱負重來維護太保之光。

黃麗貞說，為了辦好花海節，農會、當地農民幾乎是總動員，辛苦不容抹煞，如果停辦令人不捨。這次農民主動開會決定明年續辦，農會將和市公所繼續協商，一定要將花海節辦得更好。

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