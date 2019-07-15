愛美男打玻尿酸除皺紋 臉竟血管嚴重栓塞潰爛

2019-07-15 18:38

〔記者王俊忠／台南報導〕1名愛美的中年男子為了除去臉部皺紋、就醫施打玻尿酸，不料出現臉部血管嚴重栓塞、額頭潰爛副作用。皮膚專科醫師王正坤接獲其他醫師轉介此病例指出，患者額頭明顯看到整條長長血管呈壞死凹陷，他提供解方意見、讓患者到大醫院治療。王正坤提醒一般醫師與患者注射玻尿酸前、中、後，都須先告知血管栓塞副作用，患者同意後才能治療；注射時應避免全身麻醉。

對於這例慘不忍睹的額頭潰爛病人，王正坤拿著人頭模型指這位病人是因為右側滑車上動脈栓塞造成臉部缺血潰爛，患者額頭可明顯看到整條長長的血管呈現壞死凹陷，在發生血管栓塞的1到3天，皮膚會缺血、疼痛、灼熱、發炎、變黑與化膿；4到6天後會出現皮膚潰爛與凹陷。

王正坤善意提醒一般醫師與病人，在注射玻尿酸術前、術中與術後，都須事先告知病人血管栓塞的副作用，病人知情同意後才能治療。操作的醫師必須逐一嚴格執行預防栓塞的步驟，並備妥栓塞後處理的流程。

對於患者傷口，王正坤提供專業意見說，當傷口潰爛凹陷發生時，必須保持傷口濕潤，增加傷口的生長因子與血液循環，讓凹陷傷口增生新的細胞。並讓患者到大醫院就醫治療。

王醫師指出，每年在全世界各地都發生少數注射玻尿酸導致臉部潰爛及眼盲病例，臉部注射玻尿酸的風險除了潰爛外，最怕造成中心視網膜動脈栓塞，導致眼盲。在台灣，幾乎每年都出現眼睛瞎掉的病例，事實上可藉由一些方法避免血管栓塞，提醒世界上醫師注射玻尿酸時，不要做全身麻醉，要讓病人清醒去感覺些微疼痛，當玻尿酸栓塞動脈時，患者會感覺到更劇烈的疼痛，醫師會看見患部血管缺血變得蒼白，此時須立即停止注射，減少損害範圍。

接著治療血管栓塞，進行血管擴張治療，注射玻尿酸降解酶來溶解玻尿酸，在最短時間內把患者轉送到大醫院接受後續治療，防止眼盲。王正坤呼籲不要為了幫患者做無痛玻尿酸治療，把病人全身麻醉、喪失疼痛這個危機指標。

對醫師如何避免玻尿酸栓塞血管，王正坤提醒下述6點：1.每個部位少量注射，避免大量玻尿酸導致血管內栓塞或血管外壓迫；2.緩慢注射，讓注射噴出壓力降低，減少打入血管的機會；3.一邊後退針頭，一邊後退注射，避免前進針頭時的往前注射；4.回抽針頭，確認針頭沒有在血管裡面，但此法無法絕對保證針頭沒有在血管裡面；5.小心使用細針與鈍針，很細的鈍針也易於插進血管，導致血管栓塞；6.醫師要有豐富的大體解剖知識，永遠牢記注射部位附近有哪些動脈、靜脈與神經，避免憾事發生。

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