預立臨終醫療決定 北市聯醫今起開放重症、身障者免費諮詢

2019-07-15 15:15

〔記者蔡思培／台北報導〕「病人自主權利法」今年1月6日上路，民眾可透過預立醫療照護諮商，簽署臨終醫療決定書，表達自己的醫療意願。從1月6日截至7月11日，北市立聯合醫院已有逾1000位民眾完成諮商、982人完成簽署。除原本的低收入戶、中低收入戶外，聯醫今天起更開放讓身心障礙者、重大傷病患者免費進行諮商與簽署。

衛生局統計指出，今年1月6日至6月底，全國簽署預立醫療決定書人數已達4664人，北市有1521人，佔全國1/3，聯合醫院也分析了1000多名簽署者的資料，其中6成是女性、7成意願人為50至79歲。不過僅有7%意願人為低收入戶、中低收入戶或領有身心障礙證明，且不到1成的意願人表示患有癌症、失智症、心肺肝腎衰竭等重症。

北市一名34歲吳小姐從21歲就開始進行洗腎，她在今年初得知病人自主權利法上路施行，因此與家人一同前往聯合醫院仁愛院區進行預立醫療照護諮商，她直言未來會發生什麼事很難講，因為不希望造成家人負擔，選擇簽署臨終醫療決定書。

北市聯醫總院長黃勝堅表示，在醫療照顧意願與決定上，逾85%的意願人支持在符合末期病人、不可逆轉昏迷、永久性植物人、極重度失智及其他政府公告疾病等5種特定條件下，選擇「不希望接受維持生命治療」及「不希望接受人工營養及流體餵養」。

聯合醫院社會工作室主任楊君宜說，聯醫在辦理預立醫療後發現，仍有高比例的社會弱勢及堪稱「病人」的族群沒有進行預立醫療照護諮商。她指出，不論是有高度風險的病人、持續退化的失智症患者、缺乏家庭社會支持的獨居長者，亦或是社會底層的街友，大家都應該同享醫療自主、提前規劃醫療決定、免於將來受苦的善終選擇權。

目前民眾若想進行簽署臨終醫療決定書，需要年滿20歲，並在一位二等親家屬的陪同下一起諮商。價格方面，以北市聯醫為例，第一人進行諮商價格為2250元，第二人以後則為每人800元。聯合醫院在1月6日起就開放中低收入免費進行諮商，7月15日起更擴大讓身心障礙者、重大傷病患者、末期病人及臨床失智症評估量表（CDR）0.5分以上者、北市列冊獨居長者、北市列冊街友等對象，也可以免費進行預立醫療照護諮商。

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