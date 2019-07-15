中市豐原區豐富專案動土 土建工程估明年6月完工

2019-07-15 14:46

〔記者歐素美／台中報導〕「豐原是咱的寶貝」！豐原區豐富專案歷經3任市長，終於在今天動土！5.51公頃的基地，未來將設有金融產業專區、運動休閒專區、住宅區、商業區、國民運動中心及社皮里活動中心，並有地下式滯洪池、智慧型路燈及防滑美妝蓋，基礎的土建工程經費共8790萬元，今天動工、預計明年6月完工。

豐富專案的基地主要為國防部保甲廠，胡志強市長時期開始，以代拆代建方式，將保甲廠遷往潭子新田營區，林佳龍市長則開始進行區段徵收作業，於2016年終於完成搬遷，基地一度作為花博的停車轉運站使用。

豐富專案，胡志強時期規劃為金融產業園區及國民運動中心；林佳龍市長除保留金融產業及國民運動中心，並規劃作為生技產業園區；盧秀燕上台後，除金融產業、國民運動中心，並增加規劃社皮里活動中心，生技產業園區則將改向運動休閒專區發展。

盧秀燕表示，豐富專案是未來台中市最重要的建設，我們等了10多年，今年終於開工了！這是豐原民眾及市民最重要的心願，今天開工後，土建工程先做，接著運動中心、運動產業、金融產業、商業區、住宅區等通通會跟著進來，還有滯洪池、運動休閒場地等，這個地方的發展會帶動整個豐原的大發展，是豐原區這10多年來最大的建設，強調「豐原區是咱的寶貝」。

立委江啟臣表示，豐富專案不能再延宕了，謝謝盧市長的魄力及帶領的團隊，今天總算動工！強調「豐原要富就要豐富，豐原要富啟動豐富」，台中縣市合併第一個大案子就是豐富專案，當時大家都抱持非常高度的期待，其剛好擔任第一任立委，也在國防外交委員會，所以一直在協調這塊土地，總算完成甲保廠的遷建，未來的規劃，市民有更多的期待。

江啟臣說，除了國民運動中心，大豐原地區連一座公立溫水游泳池都沒有，希望市長能夠在最短時間給大豐原民眾一座溫水游泳池及其他運動設施，更重要的是經濟的發展，這也是市長競選政見中最重要的，如何讓台中富起來？豐富專案會是代表性的計畫，不管是以前規劃的金融園區，今天提到的運動產業專區，豐富專案是很好的平台，歡迎各界都能來到這裡，也拜託市府團隊能夠在最短的時間內讓豐富專案成為豐原新亮點。

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