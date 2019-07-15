謠言終結站》網傳葡萄噴催色劑致癌 專家：這是中國果園

2019-07-15 13:05

〔記者劉曉欣／彰化報導〕LINE群組近來瘋傳一段葡萄噴催色劑的影片，還用文字強調「難怪癌症特別多」，引發民眾議論紛紛；台中區農改場果樹研究室副研究員葉文彬表示，這是中國影片，從葡萄品種、生長條件與栽培方式，都與台灣不同。

網路瘋傳這段葡萄噴催色劑的影片，影片中的果農拿著三角錐體外接管線的噴灑工具，直接套到葡萄果實上噴灑；影片中可以聽到中國口音說明，3天後就會強迫轉色變紅，7天到10天都就可以上市了，而這段影片並附上說明「葡萄崔色劑，難怪癌症特別多」，也讓許多人看了之後心驚驚。

葉文彬指出，這段影片很明顯就是中國影片，因為台灣鮮食葡萄露天栽培的話，7成套袋，3成是果傘，影片葡萄卻沒完全沒套袋或是果傘，就可以確定這不是台灣果園；而影片中的三角錐杯緣有氣孔，把藥劑淋上去，這在台灣也未見。

葉文彬表示，葡萄轉色是生理現象，需要溫度加上有足夠葉片來進行光合作用，產生糖類，代謝為花青素；而催色劑就是讓葉片加速老化，讓養分送到果實。

葉文彬強調，台灣葡萄在催色、催熟部分，有合法推薦的乙烯液體來使用，這些公告可合法使用的用劑，都是經過層層把關、測試，符合食安。

彰化縣農業處代處長郭至善表示，彰化生產的葡萄佔全國葡萄產量的一半，栽植的技術成熟，不需要使用額外的方式來增加成本。

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