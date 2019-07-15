醫病》傷心夜半驚醒易得呼吸中止症 醫：正視創傷、安撫自己

2019-07-15 10:46

〔記者廖雪茹／新竹報導〕你／妳是否曾經因為過度傷心而半夜驚醒過？根據最新的精神醫學研究，長期處在心理創傷的人，未來容易罹患睡眠呼吸中止症。但是心理創傷容易被忽視，醫師提醒，要能夠從創傷中走出，要先看到創傷源頭，並且學習透過正念放鬆減壓法、腹式呼吸或瑜珈、心情日記寫作等，安撫自己；若是壓力超過個人所能負荷時，則建議適時就醫，避免疾病慢性化。

這項研究由中國醫藥大學新竹附設醫院、慈濟和三軍總醫院等醫學中心研究團隊執行，透過分析台灣健保資料庫，研究結果發現「創傷後壓力症候群」患者未來得到睡眠呼吸中止症的機率比一般人高出約四倍，說明長期心理壓力，不論胖瘦可能會對身體造成長遠影響。這項研究結果於今年4月被美國睡眠醫學會「臨床睡眠醫學」國際期刊接受刊登。

曾任哈佛大學創傷壓力中心研究員、參與此研究的中醫大新竹附醫精神科醫師周伯翰表示，這項研究共有2萬3796案例，其中包括2136位精神科醫師診斷的「創傷後壓力症候群（post-traumatic stress disorder, PTSD）」患者，另外2萬1360人為沒有罹病的對照組，從2000年到2013年13年追蹤發現，PTSD患者和對照組相比之下，經過睡眠檢查確診後的睡眠呼吸中止症得病機率高達4倍。

周伯翰指出，睡眠呼吸中止症患者睡眠時常出現嚴重打鼾並有呼吸中止、長期睡不飽、白天易打瞌睡、頭痛、注意力和記憶力不佳與情緒易怒等症狀，長久下來會增加罹患心血管疾病的機率；而長期處在心理創傷下的人睡眠品質往往不佳，常出現過度警醒無法入睡、睡眠片斷或半夜被噩夢驚醒的情形，且PTSD患者常有代謝症候群與體重肥胖的症狀，這些都是罹患睡眠呼吸中止症的危險因子。

周伯翰舉一個臨床案例，一位40歲女性是普悠瑪事件的生還者，至今只要搭火車，當時的場景就會歷歷在目出現在眼前，晚上也常會做惡夢做到意外當時的場景而驚醒造成睡眠常中斷，經藥物治療與心理諮商後，症狀才逐漸改善。

此外，周伯翰表示，PTSD終生盛行率約為8%，僅次於憂鬱症，其實不算少見，且患者常會合併憂鬱症、焦慮症與物質濫用，往往增加治療難度與自殺風險，過去台灣關於PTSD的研究大都是針對重大天災如921大地震，但是常見的生活事件如家暴兒虐、學校或職場霸凌、車禍、初次罹患重大疾病如心肌梗塞、中風或是癌症的患者或家人也會出現PTSD的症狀，本土的相關研究卻不多。

周伯翰也說，許多人遇到心理創傷時，常覺得「時間會治療一切」，周遭的親友也常常勸患者要「想開一點」，或是因為擔心當事人的心情而避免談論，但心理創傷並非肉眼容易看見，更會讓人忽視。

事實上，要能夠從創傷中走出，要先看到創傷源頭並且去試著擁抱傷痛與當時受傷的自己，之後更要學會每次創傷情緒出現時安撫自己，常見的自助方法如正念放鬆減壓法、學習身體放鬆如腹式呼吸或瑜珈、心情日記寫作等，但是當壓力超過個人所能負荷時，建議還是要適時就醫，避免疾病慢性化。

中國醫藥大學新竹附設醫院 身心科醫師周伯翰 表示，該院、慈濟和三軍總醫院等醫學中心研究團隊執行，透過分析台灣健保資料庫，研究結果發現「創傷後壓力症候群」患者未來得到睡眠呼吸中止症的機率比一般人高出許多，說明長期心理壓力可能會對身體造成長遠影響。（記者廖雪茹攝）

醫師周伯翰提醒，耍從創傷中走出，要先看到創傷源頭，並且學習透過正念放鬆減壓法、腹式呼吸或瑜珈、心情日記寫作等，安撫自己；若是壓力超過個人所能負荷時，則建議適時就醫，避免疾病慢性化。（記者廖雪茹攝）

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