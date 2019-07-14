熱得好傷人！ 7月熱傷害就診人數較去年增逾5成

2019-07-14 23:27

〔記者林惠琴／台北報導〕天氣好熱！衛福部統計，今年7月截至12日，因熱傷害就診共有141人次，較去年同期92人次成長逾5成；累計至13日數字再攀升達159人次，若趨勢不變，去年7月全月428人次恐將被超越。

衛福部國健署長王英偉表示，預防熱傷害要牢記三要訣，包含保持涼爽、補充水分、提高警覺。

在保持清爽方面，可穿著輕便、淺色、寬鬆、透氣的衣服，且儘可能待在室內涼爽、通風或有空調的地方；若家中沒有空調，可於高溫時至有空調設備的公共場所避暑，另不論時間長短，絕不可將幼童單獨留在密閉、停泊的汽車內。

在補充水分方面，應隨時補充水分，不可等到口渴才補充水分，養成每天至少2000CC白開水的好習慣，若醫囑限制少量者，應詢問醫師天氣酷熱時，喝多少量為宜，並可多吃蔬果，因為蔬果也含有較多水分，但不宜補充含酒精及大量糖分的飲料，以避免身體流失更多水分。

在提高警覺方面，則是戶外工作者、運動員或密閉空間工作者，應隨時留意自己及身邊同事的身體狀況，適當休息並補充水分，且雇主應避免勞工每日在高溫場所工作時間超過6小時。另外，嬰幼童及長者應避免於上午10點至下午2點外出，若必須外出，建議行走於陰涼處，並塗抹防曬霜、戴寬邊帽與太陽眼鏡。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法