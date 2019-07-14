彩鷸鳥蛋恐被偷光光！偷蛋客撿鳥蛋 鳥友：可惡！

2019-07-14 22:50

首次上稿 22:04

更新時間 22:50

〔記者蔡文居／台南報導〕台南北門溪底寮鳥況相當豐富，拍鳥俱樂部鳥友邱明德今天傍晚前往溪底寮拍鳥，意外目擊有偷鳥客二人一組，騎機車前往當地，其中一人進入野鳥棲地撿拾高翹鴴和彩鷸的鳥蛋，嚴重騷擾野鳥，鳥友相當氣憤，憂心鳥蛋被撿光，痛斥這行為太可惡了！

拍鳥俱樂部負責人黃蜀婷表示，偷鳥客兩人一組，一人在車上等候，另一人進入棲地撿拾鳥蛋，看起來疑似外籍移工，他們用帽子裝鳥蛋，在棲地內撿拾高翹鴴和彩鷸的鳥蛋，引起野鳥四處竄飛，嚴重騷擾野鳥的棲息。其中，彩鷸更屬於保育類野鳥，偷鳥客非法撿拾鳥蛋的行為已違反野生動物保育法，他們將蒐集證據向當地警方報案，以遏止這種可惡的行為。

不過，也有鳥友認為外籍移工少通常以電動車或腳踏車代步，應不像是外籍移工。

黃蜀婷表示，鳥友通報最近溪底寮一帶，很少看到雛鳥，懷疑可能與偷鳥客入侵撿拾鳥蛋有關，擔心這種行為再不遏止，當地明年野鳥的繁殖率可能將更低，甚至看不到雛鳥。

黃蜀婷今晚緊急提出呼籲，並請拍鳥俱樂部成員當第一線鳥兒們的守護者，近日如果有鳥友去北門溪底寮或外出拍照，請注意有無可疑人士撿拾鳥蛋，若發現可拍照或錄影存證。邱明德也直斥這行為實在可惡，希望嚴格取締這種非法捕獵行為，讓他們得到應有的處罰。

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