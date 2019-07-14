「小米甜甜圈」創始人 他回屏東義賣捐營收

2019-07-14 15:39

〔記者邱芷柔／屏東報導〕全台販售攤商超過100家的「小米甜甜圈」，創始人是來自霧台鄉神山部落的排灣族人麥順英，繼日前回到部落挑戰世界最大甜甜圈後，麥順英今天帶著小米甜甜圈團隊，響應屏東部落農特產品義賣行銷活動，並將義賣所得營收10%捐助三地門天主教少女城。

近年不少街口、夜市都能看見「小米甜甜圈」，「小米」是排灣族人的主食之一，擁有豐富烘焙經驗的麥順英，5年前為了活絡部落產業投入小米甜甜圈研發，經過半年時間調整小米、糯米比例，找出最合適的配方，做出的小米甜甜圈有著像麻糬一樣的口感，成為當紅銅板美食。

麥順英說，一開始他在自己的烘焙坊販售，後來將配方帶回神山部落，備受觀光客歡迎，打響小米甜甜圈的知名度，近3年來已有超過1百家「下線」攤商，由他提供麵團並親授溫度、時間等製作流程，讓每一攤的小米甜甜圈都能維持相同口感與風味。

16歲就離鄉打拼的麥順英，今年已61歲，對他來說「賺錢」已不再是現階段追求的目標，他說，除了原味的小米甜甜圈，現在還有紅藜、脆皮、南瓜等不同口味，希望讓更多在地食材被看見，現在他也計畫除申請世界最大甜甜圈認證，為自己留下紀錄，並為家鄉做點事，拋磚引玉回饋地方。

活動現場除了小米甜甜圈排隊購買人潮，麥順英也帶領團隊製作30公斤重的巨型甜甜圈，免費與現場民眾分享，屏東縣社區童軍發展協會理事長李燕妹說，這次活動由協會主辦，希望在甜甜圈與其他部落農特產攤商的號召下，一起為弱勢青少年團體加油，讓得到幫助的青年朋友未來回饋社會。

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