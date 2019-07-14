新竹「最毒海岸線」 環署再加碼清除

2019-07-14 14:28

［記者黃美珠／竹縣報導］為了「殺」掉新竹縣新豐鄉鳳鼻隧道西側「最毒海岸線」的惡名，縣府再獲環保署補助3290萬元，要把第1期施工時意外發現另外潛藏高達1萬2000多公噸的集塵灰全數清除，目前正配合收運的台灣鋼聯公司變更環評，只要環評變更過關就可利用前述補助款啟動2期清運作業，希望能在今年10月底前全數移除乾淨。

竹北、新豐交界的鳳鼻隧道西側海岸，數十年前被不肖者侵入偷倒集塵灰等有害廢棄物，被國內環團抨擊為「最毒海岸線」。

前任縣長邱鏡淳先爭取3800萬元，以「新竹縣新豐鄉鳳鼻隧道西側海岸非法棄置場址污染緊急應變處理計畫」為名，要移除前述有害廢棄物。

但前年9月開工後卻發現，被棄置在現場的集塵灰遠超過預估，所以跟負責收運的台灣鋼聯變更契約內容以擴充清運，該公司也因為要收運的集塵灰數量超過原來呈報的5000公噸，所以辦理環評變更，縣府則趁著今年1月底行政院政務委員吳澤成到場會勘了解時再爭取中央持續補助移除費用。

而配合前述環評變更和再爭取中央補助款，前述的1期工程在今年5月初完成後，目前全案暫時停工。縣長楊文科特別到場視察了解整體作業進度。

縣府環保局代理局長羅仕臣在場報告說，這個偷倒現場原先經中央採樣調查和評估，被偷倒的長度約2公里。以鳳鼻隧道分南、北兩區，合計被偷倒在這的集塵灰的體積有1380立方公尺、換算重量是2760公噸。其中，位在隧道西側的南區雖僅400公尺長，卻是被偷倒最集中處。

整個移除工程開工後，陸續遭遇氣候、海象、地質、以及軍方打靶訓練管制區等多種困難，開挖後更赫然發現竟然集塵灰的數量遠大於原先預估，才會有前述1、2期作業的區隔。

目前1期工程已清運掉4963公噸去處理廠，現場另打包篩測暫存了807公噸。

因原計畫開挖打包後發現集塵灰數量遠超過預估，經再做場址調查分布情形且開挖篩測結果後，現場扣除已清除及暫存的5770公噸外，預估還有9563公噸待清除。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法