另類夏令營 老幼同樂 青銀玩創藝

2019-07-14 12:24

〔記者詹士弘／雲林報導〕暑假到來，各地學校到處都有為孩子舉辦的夏令營，但斗六石榴國小的「青銀玩創藝夏令營」不一樣，斗六市樂齡學習中心特別策劃，由孩子陪伴長者、長者陪著孩子，交織彼此情感，要達到「快樂學習、樂而忘齡」的目標。

斗六市樂齡學習中心主任呂宜臻表示，雲林縣是全國高齡化第二嚴重的縣市，長者照護問題是社會重要課題，在學校暑假期間舉辦青銀夏令營，就是希望促進青少年與銀髮族間進行生命對話，建構「不分年齡世代，人人共享之家庭與社會。」讓邁入高齡與少子化的社會的我們， 每個人都能「點亮生命，愛在樂齡」。

斗六樂齡邀請雲林在地藝術家曾川洋與來自台中的探習教學團隊，藉由製作環保創意風車，傳達環境與生命之美的連結；探習團隊應用桌遊，建立友善互動，激盪長者與孩子之間的火花。透過孩子的活力與新血，為樂齡長者創造不同凡響的回憶。

斗六樂齡提倡「無用之用是大用」要打破「老而無用」的觀念，希望能啟動青銀融合的良善情感，提升大眾對樂齡的認識、對銀髮相關議題之關注。

呂宜臻說，看到長者與孩子自然的互動，逐漸拉近距離，內心十分感動，「老」是生命循環的一部分，每個人都必須面對。年輕人預備樂齡，為自己的父母做打算；長者學習享受樂齡，不讓兒女擔憂，重拾生命的意義與自我價值。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法