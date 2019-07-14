讀技藝專班不補習 潭子國中李威勳同時錄取台中一中、台中高工

2019-07-14 09:52

〔記者歐素美／台中報導〕潭子國中技藝教育專班學生李威勳，不僅參加台中市技藝競賽，榮獲設計職群個人組冠軍，並透過技優甄審取得第一志願台中高工建築科的入學資格，在國中教育會考中並榮獲5A滿分佳績，錄取台中一中，表現傑出；他表示，目前還在考慮是要選讀台中一中或台中高工。

李威勳國小畢業時成績還好，因喜歡素描，國三時申請進入技藝專班，在學校教學正常化的學習下，除了技能方面的成長，勇奪台中市技藝競賽第一名佳績，學業方面也沒有偏廢，在沒有補習的狀態下，依照老師教導的課前預習、上課認真聽講、課後確實複習，雖然模擬考未曾拿過5A，在考前積極配合學校複習內容，最終在國中會考中獲得5A滿分，畢業時更以優異成績榮獲市長獎。

李威勳表示，因喜歡素描，加上姐姐之前也就讀潭子國中技藝專班，並參加台中市技藝競賽，同樣榮獲設計職群第一名，同時透過技優甄審進入台中高工建築科就讀，受姐姐影響，才選擇就讀潭子國中技藝專班。

潭子國中校長蔡玉玲表示，該校技藝教育專班開設「商業與管理」及「設計」兩種職群，專班學生兩種課程均需學習與試探。其中，「商業與管理」職群包括職群概論、中英文文書處理、產品行銷實務、簡易記帳實務及門市銷售實務等主題；「設計」職群則涵蓋職群概論、基礎描繪、設計基礎、色彩學及電腦繪圖等內容。

學校為引導學生發展長才，在五育均衡理念下提供各項學生發展興趣與優勢的機會，如管樂團、體育班、技藝班等，該校技藝教育紮實的課程學習、傑出的成果表現與優異的升學績效，是學生與家長選擇技藝專班的重要因素。

潭子國中輔導主任嚴銘政說，李威勳是學校重視品德教育下的具體例證，擔任班級幹部認真盡責，待人接物謙和有禮，且學習態度積極，在兩種職群中皆表現十分優異，在設計職群方面尤其突出，連合作的明台高中專業教師對他的實作成品，都讚不絕口！

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