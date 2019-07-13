修好了！ 屏東武德殿下個月開展

2019-07-13 17:24

〔記者邱芷柔／屏東報導〕以2900萬進行修復的屏東縣歷史建築「屏東武德殿」，逐漸重現日治時期樣貌，屏東縣政府文化處捎來好消息，目前工程進入尾聲，預計8月8日正式啟用，首場展覽將以88風災（莫拉克風災）10週年為主題，帶民眾走進重生的屏東武德殿，並回顧10年來，屏東經過88風災重創與重生的歷程。

1930年落成的屏東武德殿，與屏東美術館相鄰，跟太平洋百貨只有一路之隔，位處屏東市黃金地段，武德殿與其腹地在日治時代是地方行政中心，1951年後由軍人之友社掛牌沿用，期間武德殿的地板、鋁窗、隔間改變了原有樣貌，2003年屏東武德殿依文資法登錄為歷史建築，屏東縣政府在2015年7月與軍人之友社完成點交，並爭取中央經費著手修復。

屏東武德殿入口門廊外側為圓柱，內側為附壁圓柱，屋頂採唐破風作法，並使用傳統日本燻瓦，殿前為石灰牆，殿內則是墊高的木製地板，並留有排氣窗設計，整體修復工程已完工，目前正進行內部空間整理。

屏縣府研考處長鄞鳳蘭表示，今年適逢88風災10週年，縣府規劃了系列回顧，其中靜態展將在屏東武德殿展出，作為修復後的首場展覽，展覽將以「好好活著，活著好好」為主題，透過影像呈現88風災帶來的傷痛與重生的力量，回顧與省思10年來屏東努力重建，走過傷痛、走向敬天的歷程。

文化處長吳明榮也表示，武德殿是日治時代練習武道的特殊建築場所，修復後將作為當代藝術的展覽空間，8月正式啟用後將陸續策展，除了首場別具意義的莫拉克風災10週年特展，未來還會有動漫、Cosplay等規劃，希望以活潑的方式與武德殿背景串聯，活化歷史建築。

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