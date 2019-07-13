祈禱這事別發生！網友PO文細數監獄秘辛 鄉民推爆

2019-07-13 15:19

〔即時新聞／綜合報導〕對絕大多數人而言，一輩子都無法接觸到的監獄生活是社會中的黑暗一角，這也讓不少人對此抱有濃濃的好奇。有人在PTT發問「台灣監獄裡面犯人都在做什麼」，釣出專業板友詳細回文，讓鄉民們看得不禁大讚「你監獄系的？」

網友在八卦板PO文，先是針對大眾對犯人工資的誤解進行釋疑。他說，雖有新聞提到「犯人在屏東監獄做醬油，旺季時可月領數萬工資」，但這些只是少數中的少數，能進去這種單位的人少之又少。他強調，多數犯人在獄中做的都是傳統家庭代工，如摺蓮花、電子插件、摺紙盒等，月薪僅約80至300元，「通常來說，一個月能賺到300元的犯人就該額手稱慶了」。

網友接著指出，平均來講，一間7坪的舍房大約要住10至15名囚犯，有時候還會塞到20人，為了方便監視，監舍24小時電燈都是開的，只在晚上9時以後燈才會關小。他說，牢房內附有一間1坪左右、完全敞開的小廁所，犯人必須在裡面解決洗澡、大小號等一切生理需求。

至於民眾關心獄中伙食的問題，網友表示，過去一個囚犯一天伙食費不得超過60元，但這60元包含了三餐還有湯品，導致犯人實際吃到的東西都很差，「充其量只能吃飽」，要吃好一點的人只得靠家人、朋友探望時帶來的會課菜，但許多徒刑較長的犯人都已成為沒人探望的「孤魂野鬼」，自然沒什麼會客菜可以吃。

網友進一步表示，在獄中最怕的就是生病，因為監所的治療目的不是為了治好你，而是不讓你死在獄中。他說，許多犯人得了癌症也未必能保外就醫，聽過不少案例是好不容易保外就醫申請通過，隔幾天人就死了，「畢竟這些受刑人不是前總統」。除了一般生病外，監獄內部皮膚病問題更是非常嚴重，生活條件差加上犯人們長期近距離相處，各種匪夷所思的皮膚病幾乎是「輪流在得」，即使偶爾有好心醫師開公醫門診，但限制也相當多，且不是每天都有，讓他不免嘆道「在裡面千萬別生病」。

針對許多人疑惑「在監獄中可以學到什麼」，網友指出，獄中大部分技訓班如做花燈、捏陶藝與做包子等，皆已過時或不敷使用，學到的技能出去後還是很難用在社會上。如此無奈的惡性循環，令網友喟嘆道，「試想一個人在監獄中，摺了10年的蓮花，外面家人不理睬他，出獄後搞不好還帶了一身病，這樣的人出社會後什麼都無法做，很可能會再次犯罪，也因此再犯率才會高居不下」。

原PO這篇長文讓鄉民們大呼專業，紛紛留言表示「好文推一個！應該給那些覺得在社會上混不下去，想故意去爽吃牢飯的人看一下」、「你監獄系的？」、「感覺上了一課，很多沒聽過的事情」、「推！我支持監獄改革」、「你被關多久了？」

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