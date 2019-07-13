新北小學生看全台最髒海灘 請市長來關心

2019-07-13 13:17

〔記者林欣漢／新北報導〕綠色和平調查全台海岸，發現新北瑞芳海岸垃圾密度最高，連續兩年蟬聯「最髒」冠軍，鄰近該處海灘的鼻頭國小學生昨到現場查看，小朋友驚呼垃圾真的很多，希望大家不要亂丟垃圾，也要請市長侯友宜來關心。

綠色和平調查發現，台灣海岸總計超過15萬袋垃圾、重達646噸，平均每公里海岸線的垃圾體積遠勝日、韓，尤其是位於台2線83.2公里處的南雅漁港到鼻頭間海岸線，被評為全國最髒海域。

東北角暨宜蘭國家風景區管理處副處長吳建志指出，該處海岸線地勢陡峭，屬未登錄地，去年曾清出近60噸垃圾；經常在基隆北海岸辦理淨灘的志工陳信助說，要下去海灘的路有25公尺高，另一條路也有20公尺高，且完全被雜草覆蓋，得手腳並用才能爬上馬路，要用接力方式將垃圾傳到馬路上，根本行不通，困難度、危險程度都很高。

鄰近該處海灘的鼻頭國小，每學期至少都會帶領孩子到鼻頭、南雅淨灘，校長陳玉芳昨天特地帶小朋友到現場查看，讓孩子們看看家鄉的海岸污染情況，並思考如何解決海廢污染海岸的環保議題。

小朋友看到該處海岸線因為洋流堆滿垃圾、滿目瘡痍景象，都相當吃驚，紛紛說：「要找阿嬤、阿公一起來幫忙撿垃圾」、「請大家不要亂丟垃圾」、「在FB、IG宣導」、「要請市長、局長來關心」。

陳玉芳說，頂著艷陽，孩子們集思廣益，一起討論海廢形成原因，以及雖然我們人很少，力量有限，但是我們小學生可以做些什麼？希望透過臉書傳達在地孩子們對未來環境期望，讓政府相關單位更加重視，盡速採取行動，集結相關資源與專業人士會商，來解決這個沿岸淨灘不便的先天困難，是否在適宜地點，不影響自然景觀生態，設置階梯護欄供人員安全下去淨灘及運送垃圾？否則每次洋流或颱風過境都會再夾帶龐大海廢再度污染海岸，這個問題會周而復始不斷上演。

陳玉芳表示，或許我們和孩子的力量有限，但是我們和大家一樣都渴望海洋環境更加乾淨美好，更何況這是我們賴以維生的海洋及心愛的家鄉？請大家一起來重視海洋環境整潔，只要我們願意，一定可以解決困難，因為有愛。

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