1.4萬人報名僅200人中籤！爸媽被圈粉比小朋友還興奮

2019-07-13 12:23

〔記者許國楨／台中報導〕為了讓孩子認識「警察哥哥」、「警察姐姐」的工作，台中市警局暑期舉辦4梯次「小小警察體驗營」，吸引1.4萬人報名參加，結果僅200名幸運中籤，今天首梯活動登場，小朋友穿上「迷你版」新警察制服闖關的模樣可愛爆表，也讓陪同參加的家長們都被圈粉，氣氛超熱烈。

市警局表示，為了讓小朋友更親近警察，消除過往父母親常灌輸孩子「再不乖，叫警察要來抓你…」等不好的刻板印象，今年是第二年利用暑假舉辦「小小警察體驗營」活動，吸引了1.4萬人報名參加，結果僅200名幸運中籤，因中籤率超低，有家長在警局臉書難過留言，「比警專錄取率還低」、「只好鼓勵女兒自己認真考警察，靠自己穿上警察制服」，令人莞爾。

而今天首梯活動登場，由5位年輕的波麗士及警察娃娃人偶組成的「兒童天團」帶動跳，以琅琅上口的歌曲「學貓叫」及「鯊魚歌」開場舞吸引小朋友目光，輕鬆易學的舞蹈動作，連小朋友也跟著舞動，隨後便帶領小朋友一起開心參與「交通安全」、「刑事偵查」、「刑案鑑識」、「犯罪預防」等4項關卡闖關，實際體驗警察各項工作。

副市長陳子敬也到場帶著小朋友一起體驗騎乘警用哈雷小重機，從小灌輸小朋友遵守交通安全的重要性，小朋友還童言童語的監督爸爸、媽媽「紅燈停、綠燈行」，一旁在場的家長則笑著說：「一定接受孩子愛的監督呀!」

陳子敬說，今年正值全國警察更換全新制服，市警局也巧思精心規劃小小警察的制服一併更新，迷你制服剪裁與設計，完全仿造新式警察制服等比例縮小訂製，強調線條俐落與透氣，讓小朋友闖關遊戲當中，能兼顧美觀與舒適，體驗各項警察工作，同步感受煥然一新的新氣象。

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