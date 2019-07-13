玩翻了！環保志工群英會椰子殼草裙「郎」驚豔全場

2019-07-13 11:44

〔記者張聰秋／彰化報導〕真有趣！彰化縣政府今天在私立建國科技大學舉辦一年一度的「環保志工群英會」，78支隊伍超過1400名志工參與，還有臨時報名，參與隊伍與人數均創全國之首，環保創意秀競賽以及大家一起跳「你是我的花朵」環保操，象徵志工為社區投入的心力就是落實循環再利用的環保理念。

「有您們真好！」縣長王惠美為感謝志工打造美好的彰化城市，也走進人群、撩下海，跟著志工們搖擺，跳起環保操。

王惠美說，彰化縣環保志工高達2萬4000多人，志工發揮螞蟻雄兵的力量，整理環境讓社區更美更好，「資源再利用」、「循環經濟」，不僅是未來的趨勢，也是愛護地球的方式，有用的資源儘量回收再利用，對地球的傷害就不會這麼嚴重，當前的極端氣候，很多都跟環境被破壞有關，地球只有一個，有待大家共同維護一起做好環保工作，打造美好家園。

活動首先由競賽項目「環保創意秀」亮麗登場，志工發揮巧思，利用環保素材進行裝扮，以走秀的方式展現創意，驚艷全場，緊接進行「牽手護地球」、「瓶蓋神射手」、「資源分類王」趣味競賽，各個隊伍皆卯足衝勁爭取佳績，有社區年年參賽都抱獎而歸，今年組隊成員不乏老面孔，她們說，榮譽心使然，能出力幫社區揚眉吐氣，自己也開心。

活動提供12萬元的商品禮券，頒給各項競賽前10名的隊伍，各有1000元到5000元不等獎金，另也加碼提供精美好禮，由王惠美抽出幸運的隊伍，喊出中獎社區的那一刻，現場歡聲雷動，場面熱鬧強強滾。

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