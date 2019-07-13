永和國小拆除老舊校舍 家長會盼能全校分期改建

2019-07-13 11:36

〔記者翁聿煌／新北報導〕永和國小建校至今96年，是永和最有歷史的學校，但是校內諸多老舊建築有待更新，經過校方多次向教育局反映，校內老揹少的教學大樓「智育樓」利用暑假正在拆除，議員陳鴻源與地方人士則是希望能爭取到整體重建經費分期改建，合併現有的地下停車場擴建，讓永和國小的硬體設施能夠煥然一新。

永和國小成立於日治時期，為永和地區最早的學校，近百年來為地方培育眾多人才，全校師生人數從80年代的高點，逐漸減少至今約2千7百餘人，仍為永和區的大型學校。

永和國小家長會長叢霆滋說，現有校舍為國民政府來台後陸續增建，如今都顯得老態龍鍾，有的大樓是老揹少且樓層樑柱錯位，耐震性欠佳，或是樓頂用鐵皮屋頂易漏水，加上當地的地理環境和市區道路交通演化後，學校的校舍和環境空間的整體配置都需要重新調整。

校長曾燕春說，目前老揹少的智育樓拆除後，若未增建新教室，將影響到及專科教室的使用餘裕。

新北市議會副議長陳鴻源說，永和國小歷史悠久，但是校舍老舊，大門位置也影響學生上下學動線安全，他已建請市府評估及早改建的可行性，並協調交通局與教育局合作，共構地下公共停車場及校舍大樓，減少財務負擔。

教育局工程及環境教育科長劉美蘭說，教育局考量經費，評估全市學校老舊校舍改建的輕重緩急，已將永和國小的整體規劃案列入110學年度計畫，視需求進行局部重建，滿足師生的教學及安全需求。

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