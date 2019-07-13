爭取前瞻經費 花蓮市中山公園打造綠能球場

2019-07-13 10:40

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮市近年逐步設置多處特色遊憩場及親子公園，朝運動休閒城市邁進，位於市區精華路段的中山公園，目前僅有露天網球場及籃球場各一座，逢雨球友只能悻悻然離場，市長魏嘉賢有意爭取前瞻基礎建設經費興建風雨球場，體育署近日已現勘，雙方將朝打造「綠能球場」共識邁進。

花蓮市公所提案送前瞻基礎建設計畫，希望能在中山公園興建風雨球場，經工程顧問公司估算後，總經費約需3000萬元，體育署運動設施組科長陳永國、委員周永輝等人已到花蓮視察，建議配合中央推動綠能，將太陽能源納入。

花蓮市長魏嘉賢說，中山公園目前運動設施包括網球場及籃球場各一座，由於沒有遮雨設施，常讓運動人士深感不便，因此希望把原有的籃球場由東西向轉為南北向，並再增加一座籃球場，同時興建鋼棚，讓球友不致因天候影響而中斷。

體育署表示，建議市公所修正鋼棚單價，並一併考量將面積增加至網球場，原有球場轉向時也可把球柱移設，因此只要再增設一組球柱即可；另原有球場基礎穩固，不需全部挖除重設，材質則可更換為壓克力，另同步規劃無障礙通道；由於政府積極推動綠能政策，希望也能納入太陽能規劃，但署內目前無法補助這筆經費。

魏嘉賢說，肯定中央綠能政策，希望體育署能盡快核定球場經建經費，讓市公所立即著手動工，至於綠能部分，則會配合政府政策，將與太陽能光電業者合作，為花蓮市打造一個綠能球場。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法