好划算！暑假台中飛澎湖早鳥機票1人來回2140元 比船票還便宜

2019-07-13 10:02

〔記者張軒哲／台中報導〕蝦咪？台中飛澎湖早鳥機票比船票便宜！暑假進入澎湖旅遊旺季，航行時間短的機票一位難求。不少遊客轉而搭2小時船運前往，但暑假不論是票價或船價價格略高，有旅遊達人提早訂了2張7月華信台中飛澎湖來回機票只要4280元，比來回船票4760元還便宜，想省錢的民眾可以提早規劃旅程省荷包。

台中至澎湖飛機航程只要45分，目前有華信與立榮兩家飛航，暑假期間班班客滿，一位難求。為了疏運暑假赴澎湖遊客，台中至澎湖船運由「藍鵲輪」及「雲豹輪」機動航行，航線每周一、三、五為定期航班，早上9點及下午2點分別自台中及馬公開船，航程需2小時，票價單程定價1400元。

林姓旅遊達人指出，因提早確定7月24日至7月31日與太太赴澎湖旅遊，提早搶到華信早鳥優惠票，雖然去跟回的航班時間是午去早回，但雙人來回票價只要4280元，1人只要2140元，比雙人來回船票4760元還便宜。

林男指出，由於布袋到馬公航運有4家競爭，原票價來回只要1700元，有時網路上還買到來回1200元便宜船票，相較之下台中至湖澎船票就略貴。

華信航空指出，澎湖1人來回2140元是早鳥方案的離峰班機促銷價，公司有時會推出離峰班機跟早鳥方案，想撿便宜民眾可以早點購買。

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