馬祖拚觀光！新人以莒光「方塊海」拍婚紗 每對補助1萬2

2019-07-12 19:15

〔記者俞肇福／基隆報導〕馬祖近年來因為藍眼淚美景爆紅，連江縣政府今年主推到莒光鄉觀光，欣賞亞洲唯一的「方塊海」奇景；連江縣長劉增應表示，即日起到8月30日止，補助20對準新人到莒光鄉以「方塊海」為主題拍攝婚紗攝影，每對補助新台幣1萬2000元，新人還可參加「愛在莒光」婚攝比賽，總獎金15萬元。

世界上有兩處「方塊海」奇景，一處在法國南部小島雷島，被稱為「上帝的傑作」，另外一處就是在馬祖莒光鄉也可以看到。「方塊海」是在西莒坤坵沙灘、蛇島之間海域，因為地形與潮汐的關係，海浪從不同方向前來交會，而形成一格一格的方塊奇景，在漲潮時最有機會看到。

新人參加「愛在莒光」婚攝比賽，除了可以獲得12000元補助，報名「愛在莒光」婚攝比賽，還可以有機會把獎金帶回家，做度蜜月基金；第1名5萬元、第2名4萬元、第3名3萬元、第4名2萬元、第5名1萬元。報名資訊請洽02-2703-6657，趙先生。

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