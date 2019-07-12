馬祖拚觀光！新人以莒光「方塊海」拍婚紗 每對補助1萬2

2019-07-12 19:15
連江縣今年主推莒光鄉觀光，即日起到8月30日，補助20對新人以莒光「方塊海」為婚攝拍攝主題，每對補助1萬2000元，還可報名愛在莒光婚攝比賽，有機會把高額獎金抱回家。（連江縣交通旅遊局提供）
〔記者俞肇福／基隆報導〕馬祖近年來因為藍眼淚美景爆紅，連江縣政府今年主推到莒光鄉觀光，欣賞亞洲唯一的「方塊海」奇景；連江縣長劉增應表示，即日起到8月30日止，補助20對準新人到莒光鄉以「方塊海」為主題拍攝婚紗攝影，每對補助新台幣1萬2000元，新人還可參加「愛在莒光」婚攝比賽，總獎金15萬元。
世界上有兩處「方塊海」奇景，一處在法國南部小島雷島，被稱為「上帝的傑作」，另外一處就是在馬祖莒光鄉也可以看到。「方塊海」是在西莒坤坵沙灘、蛇島之間海域，因為地形與潮汐的關係，海浪從不同方向前來交會，而形成一格一格的方塊奇景，在漲潮時最有機會看到。
新人參加「愛在莒光」婚攝比賽，除了可以獲得12000元補助，報名「愛在莒光」婚攝比賽，還可以有機會把獎金帶回家，做度蜜月基金；第1名5萬元、第2名4萬元、第3名3萬元、第4名2萬元、第5名1萬元。報名資訊請洽02-2703-6657，趙先生。
連江縣今年主推莒光鄉觀光，即日起到8月30日，補助20對新人以莒光「方塊海」為婚攝拍攝主題，每對補助12000元，還可報名愛在莒光婚攝比賽，有機會把高額獎金抱回家。（連江縣交通旅遊局提供）
連江縣今年主推莒光鄉觀光，即日起到8月30日，補助20對新人以莒光「方塊海」為婚攝拍攝主題，每對補助12000元，還可報名愛在莒光婚攝比賽，有機會把高額獎金抱回家。（連江縣交通旅遊局提供）
連江縣莒光鄉的方塊海奇景，是亞洲唯一的奇景，連江縣政府今年主推到莒光觀光，看方塊海；圖為藍眼淚在潮汐帶動下，變成獨特的寶格藍「方塊海」。（攝影者友誼山莊陳善澔提供）
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