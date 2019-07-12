大甲火車站旁8間日式宿舍閒置2年 台鐵將活化招商

2019-07-12 19:24

〔記者張軒哲／台中報導〕大甲火車站旁8間日式宿舍外觀整修2年多，但隨後BOT招商計畫停滯至今。居民盼能以西區審計新村、霧峰光復新村兩處成功的範例，作為文創基地，吸引青年工作者進駐，帶動周邊的觀光與經濟發展。

大甲火車站旁8間台鐵日式宿舍由於長期荒廢，導致不少遊民聚集，環境髒亂。前市長林佳龍團隊爭取城鄉計畫經費，將大甲火車站周邊環境共兩期計畫投入近2400萬元，讓大甲火車站前廣場與日式宿舍環境初步整修，站前景觀煥然一新。

市議員施志昌今日指出，原本後續將進一步用BOT方式開發此區，但市長盧秀燕上任後，台中市府對於此處後續開發莫衷一是，計畫陷入停擺。

前大甲區長劉來旺指出，這8間宿舍目前是外觀修繕整理，但內部木頭腐蝕，每間整修經費大約要花費200萬元，原本預計採BOT方式，讓廠商整修並招商進駐。2年多前外觀整修完成後，原本準備上網招商，但交通局建議跟大甲警分局停車場及辦公大樓一同規劃，導致日式宿舍閒置2年多。

施志昌表示，希望這8間日式宿舍作為大甲文創基地，吸引青年工作者進駐，進一步帶動周邊的觀光與經濟發展，台鐵這2年原本希望直接跟市府簽約，經過溝通後，台鐵願意自行採BOT方式經營方向努力。

台鐵局表示，現階段與大甲區公所合作持續綠美化火車站周遭環境，後續看地方需求，台鐵局支持活化。台中市府指出，市府都發局、建設局、觀旅局等相關單位會統籌協助台鐵活化，之後也會宣傳。

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