貧婦罹癌缺錢就醫 暖男所長休假急奔百公里送暖

2019-07-12 19:18

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣杜姓婦人罹癌後沒錢就醫撥打電話求援，休假才剛回到台北的蘇澳分局澳花派出所所長胡傳明，接到電話後，二話不說驅車趕回轄區，急墊5000元住院費，並加送自養的「所長雞」及36顆土雞蛋；杜女事後將過程透過手機簡訊傳出，暖警助人訊息才曝光；杜女說，她受胡所張幫忙5年，只有感恩再感謝！

因丈夫罹癌病逝，杜女不得不搬出澳花村，在花蓮縣和平租屋獨居，多年來租金、生活費，常靠胡傳明幫助，才能暫時獲得解決。

日前杜女因病求診，卻沒錢就醫，孤苦的她拿起手機撥電話，休假中的胡傳明，接到電話後，從台北驅車奔馳122公里，胡先請派出所警員準備好自養的「所長雞」，再帶著36顆土雞蛋、住院費用，急奔杜女家中送暖。

受到胡傳明幫助的杜女，當場只能不斷感謝，胡走後，杜女請友人協助代打，利用手機將感激的話透過文字簡訊，輾轉傳給蘇澳分局，整起善行才終於曝光。

杜女在簡訊裡感謝的說，「這5年來對我的照顧，非常的感激你，尤其罹癌症這兩年來，住院身上沒錢只要一通電話，你一定立刻送上現金跟一些補品，5年來你用現金救濟我起碼也超過30萬至40萬元。

我知道你在澳花村裡還要救濟高家4個小孩及其他村民，我書不是讀的很多，所以我請人家幫我代打，多年來的幫助，我銘記在心，為了感恩你的照顧，特別寫這封短信，除了感恩再感恩，感謝你這5年來從不間斷的經濟救濟及物資的供給，感恩所長謝謝所長，杜秀美敬上」。

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