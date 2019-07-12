上半年水果出口產值創新高 農委會：鱸魚、稻米外銷也大幅成長

2019-07-12 16:43

〔記者簡惠茹／台北報導〕農委會今年組成國家隊力推外銷後，上半年成績出爐，農委會主委陳吉仲表示，今年水果出口值已經超越往年，達到台幣42.3億元，主要出口水果為鳳梨、釋迦、蓮霧和芒果，開拓新興市場部分更已經跟新加坡大型超市談好開設農產品專區，9月就會設立。

農委會今天舉行記者會說明上半年1到6月農產外銷成果，陳吉仲表示，今年上半年台灣農產品外銷量共116萬公噸、總金額為台幣853億元，分別比去年同期成長11.3%和6.5%；其中水果出口表現亮眼，生鮮水果出口達42億元，超越歷年水果出口值，顯現農委會成立國家隊，組成農產品外銷平台的成效。

陳吉仲指出，今年1到6月的水果出口中，最大宗的就是鳳梨，今年已出口47900公噸、18.8億元台幣，其次則是釋迦共10204公噸、出口值8.8億元，蓮霧則是3559公噸，整體成長率近5成，此外，目前7月份芒果正值產季，出口量已經突破去年總量達到5400公噸。

水產品中，今年上半年台灣鱸魚出口比去年同期成長近6成，來到8億元台幣，吳郭魚成長2成達到9.4億元台幣，陳吉仲指出，水產品部分台灣在中美貿易大戰下有正面影響，中國原本是吳郭魚最大出口國，但是美國對中國課稅後，中國水產品減少輸出，台灣的吳郭魚因此可以趁這個機會擴大出口。

值得一提的是，稻米上半年外銷出口比去年同期成長162.6%，出口值來到7.1億元，陳吉仲指出，今年台灣包裝米首度在新加坡昇崧超市上架販售，目前已經採購30公噸，訂單仍在追加中。

農產外銷成績亮眼的原因，陳吉仲分析，這些數字不是憑空跑出來，農委會整合農民、農民團體和業者，建立農產品外銷平台，從生產、契作、冷鏈設備到外銷，一條龍服務建立起來，提升品質並穩定供貨，相信接下來半年成績還會再創新高。

陳吉仲表示，國際處跟業者也積極開發新興市場，新南向市場和中東市場中，菲律賓、馬來西亞、新加坡和沙烏地阿拉伯等國的出口值，成長率高達13到33%；既有市場也積極拓展通路，例如已經跟新加坡HAO Mart超市簽約，從今年9月開始設置台灣農產食品長期展售專區，擴大農產品輸往新加坡。

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