高鐵延伸宜蘭交通部要評估 宜縣府：樂觀其成

2019-07-12 15:20

［記者林敬倫／宜蘭報導］交通部長林佳龍上個月宣布要研究高鐵延伸宜蘭的可行性，鐵道局昨日則宣布，要做北宜直鐵還是高鐵還要評估；宜蘭縣政府交通處今表示，交通部願評估高鐵延伸宜蘭的可行性，縣府樂觀其成，無論是高鐵延伸宜蘭還是北宜直鐵，交通部至少要給宜蘭其中一項建設。

宜蘭縣原有立委陳歐珀，積極爭取北宜直鐵建設，盼改善雪山隧道塞車問題，不過，宜蘭縣長林姿妙上任何，喊出要爭取高鐵延伸宜蘭的建設，遭陳歐珀批搞不清楚狀況，林姿妙則回應「有爭取就有機會」，2人一度唇槍舌戰，最終在林佳龍拍板下，交通部確定將評估高鐵延伸宜蘭的可能性，與北宜直鐵同步評估。

北宜直鐵建設，現有2方案，方案1是從台鐵南港站直接往南切過翡翠水庫集水區到頭城，幾乎與國道5號平行，總長度約36公里，自強號從台北到宜蘭約37分鐘，建設經費約476億元。

方案2是從南港站直接往東到雙溪站，不經過福隆直接往南到大溪後再到頭城，全長約53公里，自強號從台北到宜蘭約47分鐘，建設經費約553億元。

地方積極爭取方案1路線，盼能節省更多時間，但因翡翠水庫管理局與環團反對路線通過水庫集水區，全案卡關，至今仍無具體進展；交通處指出，交通部原有東部鐵路提速計畫，台北到台東只要3個半小時，台北到花蓮只要1個半小時，北宜直鐵也是計畫的一環。

交通處指出，高鐵延伸宜蘭當然可以提升更多速度，縮短更多時間，但因為需要新的路線，會遇到徵收土地的問題，可不可行仍要看交通部評估出來的狀況，北宜直鐵是銜接既有的鐵道路線，只要解決是否經過水庫集水區的問題，就能有進展，站在縣府的立場，只要兩案有一案能執行就可以，交通部啟動評估縣府樂觀其成。

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