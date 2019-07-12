核電走入歷史開第一槍！原能會今發出核一廠除役許可

2019-07-12 14:01

〔記者楊綿傑／台北報導〕核一廠2號機運轉執照到期大限在即，原能會今宣布正式發出核一廠除役許可，自下週二起，核一廠就將陸續走向歷史終點，進入為期25年的除役期。原能會強調後續仍會持續監督台電更項除役工作是否符合規範，確保核能安全。

核一廠1號機運轉執照已於去年12月5日到期，2號機運轉執照也將於本月15日到期，台電於2015年底就向原能會提出除役許可申請及相關文件，2016年初依原能會要求提出環境影響評估審查，後決議應進行較嚴謹的二階環評程序，並於今年5月中正式通過環評。

原能會核管處副處長李綺思指出，台電在2015年提出除役相關申請後，2017年6月包括「第一核能發電廠除役計畫」及「第一核能發電廠技術與管理能力及財務基礎評估報告」獲得原能會審查通過；而台電環評通過後，本月4日提出環保署認可之環境影響評估及相關資料，經原能會審查結果，確認核一廠除役作業規劃符合相關法令規定，且台電之技術與管理能力足以勝任除役之執行，合於核管法第23條第1項規定，依法核發除役許可。

李綺思說，許可中已訂出本月16日就是除役期的第1天，後續將開始25年的除役期程，而原能會也將於除役期間執行視察及審查作業，確認台電確實按照除役計畫，推動除役拆除等相關作業，並妥善辦理除役期間之各項輻射防護、用過核子燃料與放射性廢棄物管理、環境輻射監測及工程管理等工作，以維護民眾健康與環境安全。

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