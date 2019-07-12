塞車有解！南投縣府及台大破冰 溪頭立體停車場案向前走

2019-07-12 13:23

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣鹿谷鄉溪頭風景區闢建立體停車場案，縣府與台大實驗林管處歷經1年多來溝通、協商後，因縣府不再堅持停車場朝「多目標用途」開發下，雙方終於破冰，並達成「廣停一」提升大客車停車量；立體停車場預定地「停四」，則作為小型車專用的停車場，總經費初估1億元以上，縣府將循「前瞻計畫」管道向中央申請經費補助，以利溪頭塞車問題早日獲解。

「又塞車了」，南投縣鹿谷鄉因溪頭、杉林溪、妖怪村等風景據點良多，素有「台灣小瑞士」美名，今年暑假以來，溫度不斷飆高，有時連平常日交通也打結，更遑論星期假日，往往車陣動輒綿延1、20公里，從溪頭回堵到鹿谷市區，令居民苦不堪言。

台大實驗林管處溪頭自然教育園區，目前停車場小型車位約702個、大客車約50個，停車場及停車位不足，是溪頭塞車的主因，縣府、台大雙方也都認同，但對於立體停車場規劃內容，彼此卻意見相左。

縣長林明溱認為，在不破壞溪頭自然環境生態前提下，若能連同賣場、遊憩等相關設施，也都一併納入朝多目標用途規劃，將可讓立體停車場發揮更好、更大的經濟效益，不過，台大卻擔憂可能有圖利特定廠商的疑慮，才使得該案進度卡關，如今縣府同意只做停車場使用，也才免於原地踏步的窘境。

縣府建設處長李正偉說，立體停車場預定地「停四」的面積約0.16公頃，未來要興建多少層、規劃多少小型車停車位，以及面積約0.6公頃的台大現有停車場「廣停一」，未來能再擴充提升多少大客車停車數量等種種細節，均有待雙方進一步研議。

台大實驗林管處除允諾配合縣府立體停車場相關規劃事宜以外，也表示，暑假以來，每天載客前來溪頭遊玩的遊覽車，均在100輛以上，大客車位不足，也造成小型車位置被大車佔據問題，因此，在假日或壅擠狀態會彈性放寬管制，讓車輛停置園區內以增加車輛運轉以外，也將從第2停車場開始試辦自動化停車設置，以電子化替代目前的傳統人工作業，以縮短遊客排隊等候的時間，並再度重申，溪頭腹地有限，建議遊客不要集中在假日，能分散於平常日前來遊玩，才是避免塞車最佳之道。

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