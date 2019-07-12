重現193最美天際線 花蓮南濱段電桿地下化

2019-07-12 11:39

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮193線道南段第一期拓寬工程即將進入尾聲，長約2.54公里的南濱路南濱抽水站至南海四街新道路，預計於10月底完工，台電也同步配合電桿地下化，初估下週五完成，未來將可重現「193最美天際線！」

花蓮縣政府投入逾9億元拓寬193線道南段，總長5.2公里，第一期從南濱路的南濱抽水站至南海四街，長約2.54公里，經費3億2600萬元；第二期則從南海四街到花蓮大橋，約6億3000萬元，縣府已計畫期程接續動工。

縣府建設處長鄧子榆說，拓寬工程從2016年4月開工，路寬自原本20公尺拓寬到30公尺，維持雙向快速4車道，並新增機慢車道、自行車道和人行道，中央分隔島寬度則擴增到3公尺，讓每個路口均能設置左轉車道，提高行車安全。

他說，道路拓寬過程，也同步向水利署爭取到1億3000萬元，配合一併施作聯合排水濱海支線，包括箱涵施作、處理道路排水及進行管線整理，一次到位，預計可於今年10月31日完工。

台電因推動配電線路架空桿線地下化工程，同步配合縣府進行電桿地下化施作，前期埋管配電工程已完成，目前正施工拆除南濱抽水站到南海四街間的100多根電線桿，預計下週五前就可拆完。

台電花蓮區處長蘇建財說，南濱路靠海，電桿易受鹽害，遇有颱風或車禍等災害時，更容易吹倒電桿或撞壞電箱影響供電，因此配合縣府工程，投入6千多萬元經費，興辦架空線下地管路工程，既能提高供電可靠度，也能美化市容，一舉數得。

花蓮縣長徐榛蔚今早視察施工路段時表示，路面拓寬外，也一併處理電桿地下化及聯合排水問題，地下化工程不僅提升安全性，也有助美化風景區景觀作用，下週後將由縣府繼續接手，鋪設柏油路面，並進行綠美化，重現193最美天際線。

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