憾！半年內台灣48隻海龜擱淺亡 逾5成體內有人造廢棄物

2019-07-12 11:53

〔即時新聞／綜合報導〕海洋委員海洋保育署今（12日）公布第2季台灣周邊鯨豚及海龜擱淺報告，4月到6月期間，全台共有50隻鯨豚通報案件，其中40隻死亡，10隻為活體；海龜部分，共71隻通報案件，有53隻死亡，解剖後發現超過5成死亡海龜體內有人造廢棄物。

海保署表示，今年第2季50隻鯨豚通報擱淺案例中，以小虎鯨13隻為最高，主要是由於4月間在高雄海灘發生小虎鯨集體擱淺事件所致，也讓高雄市成為第2季鯨豚擱淺最高區域，達12隻，另外連江縣與台東縣分別也有6、5隻鯨豚擱淺，50隻擱淺鯨豚中，有25隻因發現時身軀腐爛，死因難以辨別，另外15隻推測為疾病感染導致死亡，4隻推測嗆水導致死亡，6隻有漁業誤捕跡象。

在海龜部分，第2季通報數量較第1季減少，種類同樣以綠蠵龜最多（65隻），擱淺區域主要分布在台東縣（14隻）、屏東縣（13隻） 及新北市（12隻），擱淺死亡的海龜中，多數因屍體腐爛，難以判定死因，1隻海龜有廢棄漁網纏繞，1隻則有遭受船隻撞擊背甲破裂的痕跡。

18隻生還海龜中，有6隻為不小心誤闖定置網或遭到誤捕，由漁民主動通報而救援，1隻為民眾誤釣主動通報，也因及時通報，這些海龜的存活率得以提高。

進一步分析目前上半年累積至今的48隻死亡擱淺海龜，經解剖後發現，竟有26隻海龜消化道內，發現重量、大小不相等的人造物，比例約為54%。包括硬塑膠、軟塑膠、橡皮筋、塑膠線、保麗龍、泡棉、金屬等。

海保署盼民眾，共同重視海洋廢棄物議題，從源頭減量，才能降低海洋生物誤食人造廢棄物的機會。

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