南台南家扶拚募助學金650萬 台南郵局16、17日辦義賣

2019-07-12 11:14

〔記者蔡文居／台南報導〕為了讓想讀書的經濟弱勢學子，不用放棄升學的機會，南台南家扶中心在今年暑假開學前預計頒發650萬元助學金，協助受扶助學子安心上學，和台南郵局合作舉辦助學特賣會，7月16日（二）至7月17日（三）上午9點至下午5點，連續兩天在台南郵局所屬成功、永樂、大同、安南、原佃五間郵局，以及南台南家扶五妃工作站共6處同時舉行。

南台南家扶中心主任李保良表示，這次特賣會除了過去熱門商品，也增加許多不同以往的新品，有面膜、安全帽、干貝醬、方塊酥、人氣果乾、蜜餞、鳳梨酥、安平蝦餅、即溶咖啡、關廟麵、手工水餃（限成功郵局）、毛巾浴巾、襪子、衛生紙、手工髮飾、小家電、生活用品、玩具等等，歡迎民眾至現場參觀選購。

南台南家扶中心今天特別感謝長期捐贈商品的廠商，和默默提供特賣會商品的民眾，也歡迎新加入的廠商夥伴，加入幫助弱勢兒少的行列之中。

協助這次義賣的單位，包括台南郵局、開元食品公司、菲堤舒療美顏館、昌和毛巾工廠、智同企業公司、廣吉食品公司、鴨母寮市場水餃、政益食品公司、南寶樹脂基金會、盛發食品行、益兒購玩具精品百貨、金嘉鉎五金日用品批發、盛發食品行、活力彩文創公司、續緣自然農場、全久榮企業公司、艾芬迪食品公司、東富電器公司、昌揚塑膠公司、蝦米工坊，和許多為善不欲人知的家扶夥伴。南家扶助學專線：06-2506782，劃撥專線：00353368。

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