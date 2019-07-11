罹癌改種有機火龍果 玉里果農最大心願是…

2019-07-11 22:12

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣玉里鎮57歲農民凌群國多年前罹患罕見的唾液腺癌，多次開刀、化療趕走病魔後，決心轉作有機農業，他說，回想起來是「噴藥噴到會怕」，12年前開始種火龍果的第一件事就是申請慈心有機認證，經過3年轉型期、第4年獲得認證，他種的白肉火龍果，2017年還勇奪「全國紅龍果優質果品評鑑會」白肉組冠軍。他說，最大心願是政府能建立有機農產品的拍賣平台，照顧有機農民。

打贏慣行農法 奪白肉火龍果全國冠軍

凌群國的有機栽培面積1.5公頃，是玉里果樹產銷班第5班面積最大的有機果園。產銷班今天發表特別的「紅霸天雙色火龍果」，凌群國也有種。記者來到他位於玉里鎮觀音里半山腰的火龍果園，雜草長到小腿肚的高度；而見到凌群國第一印象，就是左臉頰有一道明顯開刀疤痕，訴說他與癌症對抗的歷程。

凌群國說，以前他種柚子，但柚子不時要噴藥，「1年要噴10幾次，噴到會怕」，後來他病了。他說，醫生宣布他有唾液腺癌，他一方面震驚，同時也尋思著「是不是和噴農藥有關係？」凌群國說，前後開刀4次、做了無數次化療、電療，好不容易控制病情後，更擔心再噴下去身體會受不了，決定轉作有機農業。

「有機火龍果好吃的秘訣，就是一滴化肥都不能用！」凌群國說，施用過多化肥的火龍果吃起來會「鹹鹹的」，果肉的「生味」較重。此外，肥料要用政府規定的合格有機肥，也因此，有機農業最大的成本就是有機肥料和大量的人工，比慣行農法還高。

他感嘆，雖努力透過宅配通路來賣火龍果，但宅配頂多只佔他產量的10％，其餘還是要交盤商或拍賣市場，但目前市場行情慘跌，成本較高的有機水果要進拍賣市場，好比「阿婆炊粿」，農民會倒貼，價格太低時，他寧可把果實打進土裡當肥料。

期盼政府重視 建立有機農產拍賣平台

凌群國說，有機和慣行農法的蔬果，用同一個拍賣平台並不公平，他5年前就開始建議政府為有機蔬果建立拍賣平台，前年8月起，新北市板橋果菜市場開始闢有機蔬菜拍賣區，但不能拍賣有機水果，市場最多只能「幫轉介給有機通路」購買。他說，花東地區的有機農業栽培面積全國最大，政府真要照顧東部農民，就應該把有機農產品拍賣市場做起來，盼政府可以重視。

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