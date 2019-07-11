米漢堡、鍋巴飯好吃 台南好米好好玩20日起登場

2019-07-11 21:04

〔記者楊金城／台南報導〕「稻」陣來呷台南好米，台南市農業局為推廣台南越光米，20日起首次舉辦「台南好米好好玩」食玩體驗系列活動，從插秧體驗到稻草編織工坊，也有飯糰、米漢堡、壽司DIY體驗和創意便當大賽，創意十足。

「台南好米季」往年都在二期稻收割期舉辦，南市農業局局長李朝塘說，「台南好米好好玩」食玩體驗系列活動是加碼舉辦，藉體驗活動讓親子了解水稻的一生，推廣米食，多吃台南好米，提高農民收益。

台南市是台灣重要的米倉，一期稻作種植面積約1萬4千公頃，二期稻作種植面積約1萬公頃，稻種以台南十一號為主，近年主打的台南十六號越光米也在市場闖出口碑，推廣種植面積已有114公頃。

「台南好米好好玩」活動的首場「南得好味道、米食抵這」，7月20日由後壁無米樂創意特色產業生產合作社在後壁區頂長里粨面宋江公園率先開跑，有台南越光米米漢堡、台南秈18碗粿DIY、台南越光米鍋巴飯、稻米文化導覽。

7月28日由弘昌穀糧生產合作社在六甲區中社里農地舉辦「就愛吃台南越光米」種田體驗活動，有小小農夫插秧、注連繩編織、壽司DIY、大胃王比賽。

8月1日由台南市農會邀集南市32區農會在新營民治市政中心舉辦台南好米創意便當大賽，使用台南越光米製作健康美味的手作便當。

8月24日、25日則由六甲區農會在台北希望廣場推出「台南越光．米香台北」行銷活動，提供台南越光米試吃品嘗、米食DIY、限時限量台南好米促銷。

此外，台南好米也在裕毛屋連鎖超商上架，7月27日裕毛屋台中公益店、7月28日台中崇德店、8月3日彰化曉陽店，推出限時限量台南越光米買二送一優惠活動及試吃活動。

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