5樓變7樓！員林透天厝疑違建「長大1倍」 民眾驚：真狂

2019-07-11 17:49

〔記者陳冠備／彰化報導〕真是最狂違建？！彰化縣員林市員林大道二段與豐年路口新蓋一棟5層樓透天厝，近日有民眾發現「房子長大了」，透天厝四周架上H鋼骨，不僅前後加長，連樓層都增高至7樓，身形整整大上一倍，民眾看了直呼「真狂」！員林市公所建設課表示，H鋼骨增加部分比當初申請樓地板面積多了一倍，該部分為疑似違建，將由縣府確認其違規事實後，排定時間進行拆除。

員林大道因都市計畫近年建設案不斷，也有地主拿來自建別墅、透天厝、餐廳等新穎建築，近日又出現一棟5層樓RC建築（鋼筋混凝土）的透天厝，內部還未裝修，外表已被大量H鋼骨包覆，變成7層樓高建築，「屋中屋」的設計，讓路過民眾歎為觀止，並上網貼文「最狂的加建」，而引起議論、有民眾笑說，「變形金剛模式」，也有人說「蓋好、蓋滿，屋主真是地盡其利」。

對此彰化建設處指出，該建物執照登記為5層樓，能蓋樓地板面積504.18平方公尺，約為152坪，合法建蔽率是60%，容積率為180%，經查建物四周加蓋H鋼骨至7樓部分，面積共1050平方公尺，約317坪，等於變長又變高。

建設處使用管理科科長趙本弘說，該建物增建鋼骨部分確定沒有申請建照，但若建物未達建蔽率與容積率上限，仍可以申請補照。

員林市公所建設課長賴冠宇表示，該建物在都市計畫184甲範圍內，核發執照主管機關為彰化縣政府，由於鋼構部分疑似違建，所方昨日已派員前往現場堪查，並先勒令停工，查測後資料送往縣府主管機關釐清，增建部分是否為違建，若確為違建將由縣府排定時間拆除。

記者前往現場採訪，發現工人穿著防墜落設備，小心翼翼的在7樓高鋼骨上施工，他們表示，不清楚建照有沒有申請通過，只是正常施工，也不知道增建部分是不是違建。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法