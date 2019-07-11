妙齡女子耳骨穿洞後腫起來 原是蟹足腫惹禍

2019-07-11 18:05

〔記者蔡思培／台北報導〕一名年紀20出頭的女子之前在耳骨進行穿洞，後來卻腫起一個包，就醫才知是蟹足腫造成。醫生指出，蟹足腫的發生與基因、傷口位置有密切相關，較常發生在下頷、三角肌區。

北市立聯合醫院仁愛院區皮膚科醫師劉康玲指出，蟹足腫屬於疤痕組織，是因為傷口癒合時產生過量膠原蛋白及細胞外基質而產生，會伴隨著癢感、刺痛、疼痛等症狀。蟹足腫範圍常會超出最初受傷範圍，蟹足腫好發於下頷、前胸、上背、三角肌區等部位，通常蟹足腫的形成緩慢，需要好幾個月的時間，且會持續生長，治療後也容易復發。

蟹足腫並無明確的好發年齡層，不過有研究發現年紀幼小的孩童與年紀較大的長者較不易發生。其發生與基因、傷口位置與張力密切相關，如果傷口很深，也更容易形成疤痕。

目前有多種治療方式可協助改善疤痕組織，例如注射類固醇、矽膠貼片、雷射治療等方式，但沒有根除療法。類固醇治療後，蟹足腫疤痕雖然會厚度變薄、顏色變淡，但範圍不太會縮小，也不會恢復為一般的皮膚，且需要持續施打，如果控制一段時間後未施打，就有復發機會，有些人有可能需要持續施打一輩子。

劉康玲呼籲民眾，若發現癢感、刺痛、疼痛等症狀，就要儘早就醫，避免蟹足腫處再度受傷，以造成惡化情形。如果是過去就發生蟹足腫的高風險民眾，在受傷或手術後也要積極預防，並小心照顧傷口，避免因傷口感染造成傷口延遲癒合。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法