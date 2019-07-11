誰把公園單槓「凹」成這樣？市府尋找「大力士」

2019-07-11 18:01

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市頂福公園日前遭人破壞公園內的單槓設施，不僅以外力強凹單槓成彎曲，還被目擊者發現是一群年輕男女所為，市府城銷處除呼籲市民愛惜公用設施，也籲大家發揮雞婆力量，一起揪出這群搞破壞的大力士，並提醒民眾，公園內的公共設施是供眾人休閒、運動使用，請民眾正確使用，避免設施毀損。

市府城銷處長顏章聖說，日前巡檢公園設施時，就發現頂福公園內的單槓被強凹成「V」形，這絕非正常使用造成，而是刻意、用力，且不只一人強凹造成，是明顯故意破壞惡搞的，目擊者已看到是三男兩女年輕人所為，除號召大家來揪出這群破壞的大力士，也呼籲民眾愛惜公物，正確使用公共設施。

城銷處表示，除有公園的單槓被凹變形，公園內的遊樂設施最常被破壞的就是「搖搖馬」，因搖搖馬有承重限制，常有大人故意坐上去後大力前後搖晃，把搖搖馬九十度貼地，因此最常見搖搖馬被搖壞斷頭或彈簧斷裂。

此外，就是公園內的電線、燈泡被破壞或被偷，或公廁被惡意破壞敲破，尤其是水龍頭、水管等，最容易被破壞，而公園內的運動單槓被凹變形則是首見，城銷處已請廠商修復，呼籲大眾發揮公德心、愛惜公物，同時請市民發揮雞婆勸導力量，只要發現公園設施或公共設施被破壞，就通報或報警，遏止惡搞或蓄意破壞的行為橫行，用公眾力量來約制。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法