中國拳王根本不敢戰館長？他指搞行銷：出名又不用來台被揍

2019-07-11 16:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國拳王練喻軒日前向「館長」陳之漢下戰帖，雙方經私下溝通後，決定以交流方式進行，但練喻軒事後卻稱台灣政府「卡關」因此申請不了來台簽證。對此，中國民運人士王丹表示，這是練喻軒的行銷方式，「既出了大名，又不必來台灣被揍。」

練喻軒日前向館長下戰帖，館長允諾後，練喻軒卻突然更改規則，強調自己「只防禦不還手」，未料事後他發文指出，自己已經第二次申請台灣簽證，稱「很感慨去自己的國家比去國外還難？」館長也在直播中表示，他已與練喻軒通過電話，也告訴大眾練喻軒是因為沒辦法取得簽證才無法來台。

但李敖之子李戡卻在微博發文，表示練喻軒無法不來根本不是因為台灣不給簽證，而是因為國台辦拒絕！怒言國台辦擔心引起政治效果，所以拒絕練喻軒赴台申請，還指示練將責任推給台灣，讓他直批「國台辦就喜歡幹這種事，攔阻真正能促進兩岸交流的活動，整天搞虛假無意義的樣板交流，做業績」。

對此，王丹在臉書表示，這是一個行銷的時代，練喻軒如果真的想比武，就不會如此高調談政治了。把事情鬧成兩岸事務，從中國的國台辦到台灣的陸委會，恐怕都會出面阻攔。

王丹直言，練喻軒既出了大名，又不必來台灣被揍，還可以把責任推到政府那邊，這樣的行銷手段，堪稱成功案例。不過行銷也會有風險，要是弄假成真，他就慘了。

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