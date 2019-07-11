2019北投納涼祭體驗夏日風情 即日起熱鬧登場！

2019-07-11 15:06

〔記者楊心慧／台北報導〕北投溫泉博物館歷經兩年整修重新開放，即日起至8月25日舉辦2019北投納涼祭，不但有北投納涼文化特展，甚至還有音樂表演、藝術表演、說唱演出、燈籠彩繪工作坊等豐富系列活動，甚至在7月20日、21日、8月3日、4日晚上還會舉辦「夏夜追涼－納涼夜市」，可在是集中品嚐不同美食。

北投溫泉文化在台灣具有重要的溫泉娛樂指標地位，由於氣候因素，冬夏有明顯淡旺季落差，為解決夏天的淡季問題，當時推出納涼大會，其中最大的納涼大會在1913年舉辦，並北投溫泉公共浴場（北投溫博館前身）及北投公園進行。

台北市文化局表示，1913年約5000人參加盛大的納涼會，夜市、表演、人流絡繹不絕，該活動也影響多數人的休閒娛樂習慣，並開啟對夏天夜間戶外活動的想像，今年的納涼祭以北投納涼祭歷史為核心，在北投溫泉博物館展出「夏夜物語：北投納涼文化特展」，不但重現當年熱鬧情景，更舉辦一系列活動。

館內大浴池裝設由天垂落而下的晶瑩剔透玻璃水鈴，擺錘因靠近水面，只要有風就會撞擊玻璃管創造清脆聲響，可感受清涼消暑的氛圍，館外藝術裝置則運用浴桶呼應泡湯，民眾可坐在裝置上，納涼度過美好時光。

北投溫泉博物館在每周末還會推出不同的活動，像是7月20日、21日、8月3日、4日，四個晚上將推出「夏夜追涼－納涼夜市」，將重現百年前納涼會夜間熱鬧場景，可在市集內品嚐蒲瓜布丁、櫻花奶酪、水滴飯糰等不同美食。

此外，本週末將率先登場夜間表演藝術活動，邀請不同領域街頭藝人在北投公園演出，例如多元形式的馬戲表演、特色樂團表演，民眾可到現場體驗輕鬆、清涼的夏日風情。

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