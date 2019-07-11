垃圾分類不落實 埔里垃圾慘遭退運

2019-07-11 15:04

〔記者佟振國／南投報導〕又被退貨！南投縣埔里鎮今年4月外運焚化處理的垃圾被抽檢出分類不確實，導致全車拒收退運，沒想到僅相隔3個月再度上演，全部清潔隊員只能將大型垃圾轉運車的20噸垃圾卸下，在豔陽下逐一破袋檢查，挑出可回收垃圾，由於3個月來被查獲2次，公所憂心一旦垃圾被拒收，後果不堪設想，今起將採更嚴格標準，針對黑色或深色不透明垃圾袋一律破袋檢查，民眾也應儘量使用透明塑膠袋，方便人員稽查。

埔里鎮每天約有30至40噸的垃圾，縣內沒有大型焚化爐，均仰賴集中外運處理，目前焚化爐對垃圾分類要求更加嚴格，一經抽檢不合格即全車退運，今年4月首度出包，讓清潔隊維持多年的優良紀錄破功，7月9日大型轉運車在進爐前，又被抽檢出垃圾內有多件廢鐵、廢塑膠及廢玻璃容器，因此全車退運。

清潔隊只能召回所有隊員，將整車20噸的垃圾全部卸下，在大太陽下逐一破袋檢查，挑出可回收垃圾，最多的則是感冒糖漿、提神飲料或補藥酒空玻璃瓶，直接混進垃圾棄置。

由於3個月來垃圾2度被退運，公所憂心一旦鎮內垃圾被拒收，目前又缺乏堆置空間，後果不堪設想，因此將採更嚴格的稽查措施，5月起已宣導民眾不要使用黑色或深色不透明垃圾袋，今起發現該類垃圾袋，一律破袋檢查，發現分類不確實即拒收，因此民眾最好使用透明塑膠袋配合稽查，同時做好垃圾減量與分類。

埔里多年前曾推動資源垃圾細分類，每週特定時段只收特定種類的回收，如紙類、塑膠、鐵鋁罐、玻璃等，提升垃圾分類準確度，也能減輕清潔隊員工作量，但民眾反彈而作罷，公所表示，基於環保及垃圾清運需求，將由清潔隊再行研議推動。

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