減塑風潮 新北抽查不鏽鋼吸管近兩成不合格

2019-07-11 14:36

〔記者陳心瑜／新北報導〕七月一日起內用餐飲不得提供一次性塑膠吸管，也帶動減塑商機，新北市政府經濟發展局針對最常見的不銹鋼吸管抽查，抽查84件中，查獲15件標示不合格，不合格率17％，11件未標示「商品用途、使用與保存方法、注意事項」，4件未完整標示「製造商名稱、地址、電話」，要求限期改善。

新北市政府經發局長何怡明表示，不鏽鋼吸管屬食品容器，依據商品標示法規定，除了製造商資訊、產地、主要成分、製造日期，基於衛生安全，還需載明「用途」、「使用與保存方法」及「注意事項」。

何怡明說，依據經濟部標準檢驗局的分類，不鏽鋼分為200、300、400等3大系列，由於不鏽鋼材質及處理程序不同，不同系列的不鏽鋼產品會有不同特性，300系列鎳含量高，抗酸防鏽效果最好，民眾應認明300系列的不鏽鋼食品容器。

何怡明表示，200系列錳含量較高，抗酸防鏽效果略差，多運用於工業用產品；400系列因鎳含量低，抗酸防鏽效果最差，長期使用較容易生鏽，所以，在維護衛生安全的考量下，製造業者必須告知消費者商品「不鏽鋼材質屬性」、「用途」、「使用與保存方法」及「注意事項」，避免錯誤使用、保存不當而衍生衛生疑慮。

經發局表示，本次抽查標示不合格商品，已全數依「商品標示法」要求業者限期改善，並辦理複查，逾期未改善者，將依法罰處2萬元以上至20萬元以下罰鍰，嚴重者將函令下架。

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