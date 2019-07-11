受惠前瞻計畫 台東市海濱髒亂地將變身藝文綠廊

2019-07-11 14:33

［記者黃明堂／台東報導］台東市海濱公園與臨海路之間區域，經中央前瞻城鎮之心計畫補助2700萬元，縣府排府長期的佔墾及違建狀況，整地築路綠化，預計年底完工，與既有的公園及綠地、湧泉形成20餘公頃的海濱綠廊。

台東市區海濱地段在20年前不是公墓、垃圾場，就是被佔墾、違建，近10餘年來已改造成公園綠地，部分土地也經都市計畫變更為可興建飯店的旅遊服務區，翻身成了精華區，但夾雜在海濱公園與臨海路之間的數公頃公有土地長期被占用耕作及居住，阻絕了公路與公園的連結。

拜中央前瞻計畫之賜，縣府爭取2700萬元推動「台東市濱海綠廊營造計畫」，收回被佔土地加以整理，讓公園及國際地標得以延伸連結四維路，形成藝文綠廊。

縣長饒慶鈴今天視察工程進度，建設處長吳慶榮說，用地內原本有老人家長住，對於長年生活充滿不捨，導致地上物排除困難，縣府花費1000萬元發放拆遷補助費，並由專人負責溝通協調，終於完成拆除，讓工程得以繼續，估計年底可以完工。

饒慶鈴表示，本區域改造後，將完全改觀過去雜亂的景象，連結湧泉及國際地標，可營造為濱海綠廊，成為台東市新的休憩旅遊景點。

對於有民眾認為可以利用這個區域，將觀光夜市遷移至此，吳慶榮說，這只是有人閒聊提到，這種建議並未進入縣府，也無行政程序處理這件事。

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