深澳遊隼守護有成，13日起酋長岩現場導覽

2019-07-11 14:31

KL-190711-00011-D-010～015

〔記者林欣漢／新北報導〕今年深澳遊隼守護有成，兩隻幼鳥成功離巢，新北市動保處在暑期加碼，請瑞芳導覽協會志工協助進行保育遊隼的解說導覽活動，預計從7月13日至8月25日的週休二日，上午10點至下午5點在深澳遊隼習慣停棲的酋長岩進行解說服務。

基隆鳥會理事長鄭暐指出，今年的遊隼繁殖季已經結束，由於繁殖季期間遇到幾次大雨，今年繁殖成功率偏低，檢視基隆鳥會監測的台灣本島紀錄，和去年8巢繁殖成功24隻幼鳥離巢的成果相比，今年只有4巢繁殖成功8隻幼鳥離巢。深澳遊隼是少數繁殖成功的巢位，兩隻幼鳥成功離巢，六月中旬還可在巢區附近看到牠們。

基隆鳥會表示，由於這一對遊隼成鳥已經連續3年在深澳繁殖成功，且在幼鳥離巢向外擴散後，仍然棲息在酋長岩附近岩壁，很自然地成為保育遊隼的最佳環境教育教材，在新北市動保處的支持下，瑞芳導覽協會志工將在暑假期間繼續進行遊隼的解說服務。

實際執行解說導覽任務的瑞芳導覽協會理事長吳子旺說，今年遊隼的守護行動除了成功完成繁殖期的守護及導覽工作，志工們個人的收穫更是豐碩，由於以前對於遊隼的生態習性非常陌生，在經過培訓課程及現場觀察後，志工們對於這一對遊隼產生了深厚的情感。

吳子旺說，從交配、產卵、育雛及幼鳥離巢學飛的過程，志工們透過群組的分享，就好像看到親自撫育的小孩長大一樣，將酋長岩的遊隼家族視同一家人般的對待，在知道新北市動保處希望在暑假期間延續遊隼的解說服務後，志工們都表示非常樂意協助。

新北市動保處長陳淵泉也說，今年深澳遊隼的守護工作非常成功，除了讓繁殖期的干擾降到最小，志工們也成功勸阻多次空拍機的施放，並透過單筒望遠鏡、摺頁及現場解說看板的輔助，在70天的守護行動中，至少針對現場2500名以上的遊客，進行遊隼生態習性及如何保育遊隼的解說服務，對於野生動物保育工作有莫大助益。由於暑假期間酋長岩有不少遊客，因此，希望透過瑞芳導覽協會志工的現場導覽，讓深澳遊隼的保育工作可以持續及落實。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法