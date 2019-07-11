苦瓜花蓮6號產值高 每公頃可產50公噸

2019-07-11 14:32

［記者王峻祺／花蓮報導］有機苦瓜新品種「苦瓜花蓮6號」，富含維生素C及葉酸，並具高抗氧化成分，是目前花蓮農業改良場極力培植作物，每公頃產量可達50公噸，若以批發價1公斤70元換算，產值相當可觀，花蓮、宜蘭及台東3縣已預計投入廣植。

花蓮農改場歷經20多年的苦瓜育種過程，終於在2005年至2016年間，育成苦瓜花蓮1至6號，並陸續取得品種權，其中6號品種生長勢強、產量高、栽培容易，目前投入試種的觀自在有機農場主人林瑞鵬採網室培植，透過蜜蜂授粉，成功種植500棵。

曾獲台灣十大神農獎的苦瓜農林瑞鵬，是花蓮壽豐鄉無毒有機示範戶，6年前開始種植山苦瓜，逾15公頃苦瓜田，年產量可達百公噸，其中「苦瓜花蓮2號」還被加工研磨成苦瓜粉，紅到全世界，目前更投入栽種6號品種，有信心一樣熱銷。

林瑞鵬說，山苦瓜粉近年聲名大噪，深受市場歡迎，目前除內銷外，也大量外銷到新加坡、馬來西亞等地，就連美國知名保健食品大廠也相繼到花蓮尋求合作，剛試種第2年的苦瓜6號市場接受度高，比一般苦瓜好吃，打養生湯產生的膠質適口性好，深受民眾喜愛。

花蓮農改場副研究員全中和說，苦瓜花蓮6號試種成功，生長勢及產量表現良好，除了外觀美、口感佳，更富含維生素C、葉酸、總膳食纖維及蘋果酸等，相當很適合鮮食，花蓮、宜蘭及台東已有農友陸續投入種植，目前約有3分地。

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