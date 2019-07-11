麥寮鄉親注意 六輕賠償金還有不少人沒登記

〔記者詹士弘／雲林報導〕台塑六輕4月發生氣爆，造成地方建物、農、漁業受損，麥寮鄉公所本週至7月31日受理受災戶補償金申請登記，至今天為止，已有過半受災戶完成登記。公所表示，受災戶完成登記後還要經過相關審核工作，為了讓賠償金早點發放給災民，將會分階段發放，以免撥款時間拖太久。
公所表示，六輕氣爆麥寮約建築物約400多戶，漁業、養殖、畜業約600戶受害，六輕已核撥賠償金1億1800萬元。公所於本週開始受理受災戶申請登記，希望民眾趕快前來申報，公所會依申請時間造冊，先來先編，並分梯次發放賠償金。
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〔記者詹士弘／雲林報導〕台塑六輕4月發生氣爆，造成地方建物、農、漁業受損，麥寮鄉公所本週至7月31日受理受災戶補償金申請登記，至今天為止，已有過半受災戶完成登記。公所表示，受災戶完成登記後還要經過相關審核工作，為了讓賠償金早點發放給災民，將會分階段發放，以免撥款時間拖太久。
公所表示，六輕氣爆麥寮約建築物約400多戶，漁業、養殖、畜業約600戶受害，六輕已核撥賠償金1億1800萬元。公所於本週開始受理受災戶申請登記，希望民眾趕快前來申報，公所會依申請時間造冊，先來先編，並分梯次發放賠償金。