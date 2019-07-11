「佔耕黑戶」可解套 麥寮發出首張實際使用證明

2019-07-11 13:44

〔記者詹士弘／雲林報導〕國有地「佔耕戶」常因無法取得使際使用證明，就算耕作了幾十年，仍無法合法租用國有地；麥寮鄉公所為佔耕戶解套，訂定「國有非公用不動產82年7月21日前實際使用證明核發作業要點」，今天發出第一張實際使用證明，未來將邀國產署進行會勘，協助農民合法承租國有地。

麥寮鄉長蔡長昆說，不少鄉民一再陳情，指民國82年7月21日以前就使用國有地進行耕作、養殖，但卻因拿不到實際使用證明而無法合法承租國有地，主要因原除了法規限制及年代久遠外，許多可提供證明的老村長年紀已大，新村長對耕戶狀況則不清楚，不願出具證明，造成使用戶無法取得村長證明，加上政府相關人員也已不可考，民眾申辦承租國有地四處碰壁。

蔡長昆表示，據公所統計，全鄉有類似「佔耕黑戶」問題的農民約300多戶，為了幫他們解套，公所依地方制度法訂定「麥寮鄉公所國有非公用不動產82年7月21日前實際使用證明核發作業要點」，由公所代老村長發放證明，今天並發出第一張證明書給麥寮鍾姓農戶。

麥寮公所表示，雖然農民申請「使用證明」沒有截止時間限制，但拿到「使用證明書」後，還需要國有財產署人員實地會勘，為了方便中央官員能集中勘查，縮短作業流程，希望鄉民盡速申辦，才能趁著合法承租土地，雖然一公頃需3000元租金，但未來可申請合法用電，如因天災發生農損，也才能申請相關救助。

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