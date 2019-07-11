電腦也會選豬仔 國網中心用AI挑出高繁殖力種豬

2019-07-11 13:39

〔記者簡惠茹／台北報導〕台灣可望在明年5月正式取得世界動物衛生組織（OIE）認證，成為不施打疫苗的口蹄疫非疫區，讓台灣豬肉有機會重返國際市場，國研院與基龍米克斯生物科技合作，開發出用電腦選種豬的精準農業技術，出生7天的小豬經過用基因定序和AI技術，就能被確認是否可成為優良種豬。

國研院表示，台灣種豬在養豬產業扮演重要角色，而「種豬繁殖性能檢定」則是這個產業的核心業務，國家實驗研究院高速網路與計算中心與基龍米克斯生物科技攜手合作，用基因定序和AI技術，挑選出最健康、最適於繁殖下一代的種豬，發展精準農業的智慧未來。

基龍米克斯董事長游卓遠表示，農業最大的問題在於不能精準預測產期、生長狀況、環境變化和疾病發生，在科技的時代運用電腦選豬仔，能協助農業擺脫不可預測性的困境，還能複製應用到其他農業產品，不只降低損失和風險，更提升產值和國際競爭力。

傳統篩選種豬的作法，是由畜牧場老師傅或豬農用肉眼判定豬齡3個月以上的小豬，了解外觀特性與生長情形，或使用單基因3到9個標記檢測方式，來逐隻逐期的檢定和分類。

基龍米克斯表示，團隊則將「種豬繁殖性能檢定」方式翻轉革新，從單基因的「檢定現況」進階成全基因的方式來「預測未來」，出生7天的小豬即可被確認是否能成為優良種豬，基龍米克斯去年提出「全基因組機器學習關聯行分析法開發種豬性能檢定技術專案」，用全基因定序及基因型鑑定方式，完成2500頭豬的檢定及定序工作，並找到最新的60000個基因型單鹼基位點，來協助比對每個新生豬隻的遺傳信息。

國網中心指出，基龍米克斯並運用國研院國網中心打造的AI雲端平台「台灣計算雲」（Taiwan Computing Cloud, TWCC），以全基因定序、分子檢測技術及數量化遺傳分析資訊，高速精準演算大量基因資料，不僅建立了種豬分子育種分析技術，更進一步透過機器學習和AI推論，加快育種速度並降低成本，也同時保存優良種源基因，協助台灣精準農業發展和產業升級。

國研院國網中心主任史曉斌表示，TWCC平台可大幅提高運算效率，將過往需要以年計算的時間，縮短成不到10天，讓許多過去做不到的事情現在變為可能。

國網中心表示，「電腦也會選豬仔」新技術透過TWCC，大幅減少檢定所需的時間，可很快找出高繁殖力、高生長力的健康種豬，並延續繁殖優良的後代，未來希望將早期的性能預測應用於豬隻基因型管理和精準飼養管理，協助豬農「因材施養」，讓豬隻代代青出於藍，幫助我國創造龐大的豬肉出口商機，促進經濟的正向循環。

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