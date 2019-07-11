百公斤醫師參加塑身班真「腰瘦」 2個月減13公分腰圍變型男

2019-07-11 11:26

〔記者張軒哲／台中報導〕現代人肥胖比例偏高，童綜合醫院今年舉辦第二屆「打鐵塑身班」活動，聘請專業健身教練張展議到院上課，帶領醫護人員進行皮拉提斯、體態雕塑、核心肌群訓練等課程，共有22人報名參加，麻醉科男醫師李直諭2個月內從101公斤瘦到94公斤，腰圍從113公分降到100公分，2個月共減下了13公分獲得腰瘦獎。

22名醫護學員分成兩班上課，一個學員要上16堂課，一週2堂。減脂達人第一名的護理師陳亞婷表示，因以前體態較豐腴，有時會聽到別人無意間針對外在開玩笑，所以這次決定將旁人的冷言冷語化為減重減脂的毅力，每週固定到醫院健身房運動2至3天，再報名參加醫院舉辦的打鐵塑身班，三餐奉行少油少鹽少澱粉，並高蛋白的原則來準備，持之以恆迄今兩個月後，體脂不僅從30.5%降到27.9%，共減脂2.6%獲得第一名，衣服尺碼也縮小1號，體態變得健康苗條。

身高178公分、30歲李直諭指出，腰圍能夠直接反應出腹部深層脂肪的多寡，腰越粗罹患三高與心血管疾病的機率越大，所以才想要藉由參加打鐵塑身班來激勵自己能持之以恆地雕塑自己的體態，雖然教練教授的有些動作感覺有難度，但是每次運動後都能感受到身體更加輕盈，並且精神與身體狀況都變更好了，未來醫院如果再舉辦課程，只要是有時間都會報名參加。

童綜合醫院職業醫學科醫師陳士哲表示，現在飲食越來越精緻，肥胖成為最常見的一種文明病，體脂肪一上升就會使三高、心血管疾病、關節炎、痛風等疾病的罹患率都大幅提升，對人體有非常大的危害，也會造成生活上的一大負擔，然而減脂比減重更需要決心及毅力，因此醫院透過辦理各式減重、減脂活動及相關健康識能講座，來幫助民眾與醫院員工達成健康目標。

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