熱心里長找志工彩繪石牆 意外成為打卡熱點

2019-07-11 10:55

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市金山區六股里一處產業道路旁的堆石牆，隨著年代久遠石頭變成黑黝黝的石頭，入夜後也很暗黑，六股里里長鐘鼎平上任後一直想讓石牆能變不一樣，他找來義工，將石牆彩繪成五顏六色，並取名「繽紛人生牆」，最近居民經過都覺得好漂亮，成為六股里內的打卡拍照熱點。

金山區公所指出，六股里是水田庄，農村風光明媚、美不勝收，走路或是騎自行車在蜿蜒小徑，別有情趣；鐘鼎平起心動念，將原不起眼的路邊黝黑石頭彩繪成色彩亮麗的石頭牆，里長還取名為「繽紛人生牆」，希望每人都能有彩色人生。

鐘鼎平說，里內水田很多，石牆原本就是石頭堆砌而成，隨著年代久遠變得黝黑，入夜後里民經過時太暗，他因此想到不如來彩繪，一來讓石頭牆五彩繽紛，二來晚上也會比較亮，居民出入比較安全，彩繪完成後很漂亮， 他希望人生也要色彩繽紛，因此取名「繽紛人生牆」，每個人都可以盡情揮灑自己的人生，就像這堵「繽紛人生牆」。

鐘鼎平說，他當選里長後，開始把市民活動中心附近的老舊古厝牆面美化，他請義工1年完成1種生肖彩繪，前年和去年已畫雞、狗，日前再畫上活靈活現的豬，原本的舊牆變成了「諸事如意圖」，他說，希望里民可以平安喜樂、「豬」事如意。里民說，豬畫得很可愛，很有創意，經過時整個感覺都不一樣，讓里內充滿活力。

鐘鼎平表示，這兩處都是由義工免費全力協助，讓里內的舊牆變繽紛，里民們的心情也變得美麗，也讓大家看了心情都會好了起來。

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