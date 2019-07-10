南港公園五色鳥築巢樹木 遭公然鋸斷

2019-07-10 22:43

〔記者楊心慧／台北報導〕拍鳥俱樂部施姓成員常在南港公園散步拍攝鳥類，他發現公園內有棵樹上原本有五色鳥築巢，但在昨天上午，樹木竟公然遭鋸，中午五色鳥回巢後望著被鋸斷的樹叫個不停，質疑有人連同鳥巢將雛鳥偷走，由於五色鳥屬台灣特有種，現在6、7月又是育雛期，拍鳥俱樂部社長黃蜀婷認為是有人刻意砍下樹枝、取走雛鳥販賣，希望這種惡劣情況能夠被遏止。

南港公園有不同鳥類築巢，公園內木棧道小山坡的樹上有五色鳥築巢，但施姓成員昨天上午散步時發現，樹木遭鋸斷，認為是有人將雛鳥偷走。黃蜀婷表示，公園樹木被破壞成這樣很誇張，該人士非法捕獵鳥應受到懲罰，希望當天若有人目擊可以提供證據，也呼籲民眾別為了想飼養鳥類或販鳥，在公園抓捕鳥類而做出鋸斷樹木的行為。

台北市工務局公園路燈工程管理處表示，公園內不得毀損樹木，否則將依《台北市行道樹管理維護自治條例》開罰，若主幹折斷、環剝樹皮、全株枯死或遭挖除全株毀損，賠償金額將依該規格樹木的基本單價加六倍計，還需另外加補植費。

台北市動保處動物救援隊長吳晉安指出，五色鳥為一般野生鳥類，非保育鳥類，若民眾明知鳥在樹上築巢，卻刻意將樹鋸下，就違反《野生動物保育法》，可處6萬至30萬的罰緩。

吳晉安表示，若是民眾刻意破壞捕鳥，需有具體犯案證據才能開罰，民眾如果向動保處通報，會先和當天修整公園的單位釐清狀況，再進行追查，其實在幼雛繁殖期，常有修剪工人鋸斷樹木，沒注意上面有鳥巢，不小心弄下來的狀況，這種並不會有責任。

台北市野鳥學會總幹事陳仕泓說，《野生動物保育法》針對捕捉動物、傷害動物需有具體證據才能開罰，像是拍攝到影片、照片等，其實近幾年台灣在宣導保護動物做得不錯，但仍有少部分的人會去做這件事，民眾應彼此提醒告誡野生動物並非寵物、不能飼養，應給野生動物更大的空間，不要破壞牠們的環境，也不要進行捕捉。

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