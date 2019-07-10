無人機考照別怕！屏科大開辦專業培訓班

2019-07-10 21:29

〔記者羅欣貞／屏東報導〕避免空中出現三寶駕駛，民航局規定明年（2019年）起250公克以上無人機須註冊登記，操作1公斤以上無人機則需考照，國立屏東科技大學今天（10日）起為期3天，為中南部高中職教師免費開辦「無人機考照培訓班」，請專業老師來教飛；9月還有一場考照培訓班。

屏東科技大學舉辦的無人機考照培訓班， 邀請專業教師張政雄等人授課 ，主要對象以高中、職相關科系教師為主，共約40人。

參加培訓的屏榮高中教師戴正一表示，該校希望將無人機應用在教學、活動上，例如學校有發展籃球，可從上面往下拍的角度，讓教練對每位運動員的跑位或是防守、攻擊等，有更深入的了解。

3天課程內容包括明年「無人飛行載具認證考試」相關科目，分為航空氣象類別學科、以及四面懸停、四向飛行、八字飛行等術科操作，由於2公斤以下、2公斤至15公斤、15公斤以上等級，皆有不同考照項目，實地操練格外重要。

規畫培訓課程的屏科大客家文化研究所長鄭春發表示，屏科大做為科技農業的領航者，使用無人載具已相當成熟，加上校地廣達300公頃，又不在飛航管制區內，是極優的無人機飛行訓練場，目前正向民航局爭取飛手未來在屏科大完成培訓課程後，即可就地考照。

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